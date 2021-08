Piatek: Kein Comeback gegen Bayern

Sein Ziel war die Rückkehr beim Spiel in München am kommenden Samstag. Jetzt ist klar: Hertha-Stürmer Krzysztof Piatek (26) muss sich etwas länger als erhofft gedulden.

Der polnische Nationalspieler hatte sich Mitte Mai beim Spiel auf Schalke das Sprunggelenk gebrochen. Wegen der schweren Verletzung hatte Piatek die EM und die komplette Vorbereitung mit Hertha BSC verpasst - und zuletzt im Dialog mit Trainer Pal Dardai das Auswärtsspiel beim FC Bayern am 28. August als Zielmarke für sein Comeback genannt. Daraus wird nach Lage der Dinge nichts.

"Natürlich hat er sich das vorgenommen, und ich habe es angenommen", sagte Dardai am Sonntag. "Aber erstmal lassen wir das Thema ein bisschen ruhen. Wenn er kommt, dann sehr gerne, aber ich glaube, wir können das Ziel erstmal vergessen."

Dardai: "Da muss der Körper mitmachen"

Dardai hatte als Profi selbst mit schweren Verletzungen am Sprunggelenk zu kämpfen: "Ich hatte selber eine große Operation. Krzysztof muss sich an die Belastung erstmal gewöhnen, es wird mal so und mal so sein. Das Bayern-Spiel war sein Wunsch, aber bei solchen Verletzungen ist es schwierig. Da muss der Körper mitmachen."

Auch der bereits am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (1:2) fehlende Marton Dardai wird in München ausfallen. Der Innenverteidiger hatte schon vor dem Liga-Start in Köln (1:3) über Beschwerden am Sprunggelenk geklagt. In der Trainingswoche vor dem Wolfsburg-Spiel waren die Probleme nicht abgeklungen. Der Abwehrspieler, der sich im Verlauf der Rückrunde einen Stammplatz erkämpft hatte, soll jetzt zwei bis drei Wochen aus der Belastung genommen werden.