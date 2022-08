"Physisch stark" und "viel Potenzial": Fürth verstärkt sich mit Michalski

Die SpVgg Greuther Fürth hat kurz vor Schließung des Sommertransferfensters nochmals nachgelegt. Innenverteidiger Damian Michalski (24) ist kurzerhand aus Polen geholt worden - und soll die angeschlagene Defensive verstärken.

Magere drei Punkte aus den ersten sechs Zweitliga-Spielen, noch gar keinen Sieg: Bundesliga-Absteiger Fürth steckt in der Bredouille. Und hat mit zwölf Gegentreffern bereits die drittmeisten kassiert, nur Aufsteiger Magdeburg (17) und Schlusslicht Braunschweig (15) haben mehr hinnehmen müssen.

Das haben die Mittelfranken offenbar zum Anlass genommen, um nochmals kurz vor Ende des Transferfensters an diesem Donnerstag tätig zu werden - und zwar in der Innenverteidigung. Damian Michalski heißt der neue Mann, der sogar vom aktuellen Tabellenführer der polnischen Liga, Wisla Plock, kommt - und 1,89 Meter Körpergröße mitbringt.

"Die 2. Liga in Deutschland hat eine große Qualität"

"Mit Damian bekommen wir einen erfahrenen und physisch starken Innenverteidiger, der zudem viel Potenzial mitbringt. Wir freuen uns, dass wir eine für alle Seiten gute Lösung finden konnten", wird Rachid Azzouzi, der Geschäftsführer Sport beim Kleeblatt, zitiert. Und in der Tat erhalten die Weiß-Grünen in dem Abwehrrecken einen gestandenen Profi, der sogar eine gewisse Offensivqualität in sich trägt: In 77 Partien in Polens Oberhaus stehen für Michalski 13 Scorerpunkte (sieben Tore, sechs Assists) zu Buche.

In dieser Saison hat der Verteidiger zudem sechs von sieben möglichen Ligaspielen für Wisla absolviert. Nun aber freut sich der 24-Jährige auf sein Debüt in Deutschland - und wünscht sich einen Aufwärtstrend der SpVgg: "Ich freue mich sehr auf das nächste Kapitel meiner Karriere. Die 2. Liga in Deutschland hat eine große Qualität - und ich will gemeinsam mit dem Team diese Herausforderung angehen."

Über die genauen Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Klar ist aber, dass die neue Nummer 4 in Fürth einen Dreijahresvertrag erhalten hat - inklusive der Option auf eine weitere Saison im Anschluss.