Pfiffe gegen Thuram und Bensebaini: Das sagen Virkus und Farke

Vor dem Spiel gegen Wolfsburg gab es im Borussia-Park Pfiffe gegen die abwanderungswilligen Marcus Thuram und Ramy Bensebaini. Gladbachs Verantwortliche äußerten sich zur Situation.

Zunächst mit Pfiffen bedacht, dann eine der Hauptfiguren bei Borussias 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg: Marcus Thuram erlebte gegen die Wölfe einen außergewöhnlichen Sonntagnachmittag. Mit einem Tor und dem Assist zur 1:0-Führung durch Nathan Ngoumou gab er sportlich eine Antwort auf die Unmutsbekundungen des eigenen Anhangs - Teile der Fans hatten Thuram wie auch seinen Teamkollegen Ramy Bensebaini beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung lautstark ausgepfiffen. Thuram und Bensebaini, der vor dem Absprung zu Borussia Dortmund steht, werden den Klub im Sommer verlassen. Außerdem nährten sie mit schwachen Leistungen in den vergangenen Wochen den Verdacht, sie würden nicht mehr alles reinwerfen für die Borussia.

Roland Virkus bezog nach dem Abpfiff klar Stellung. "Es sind unsere Spieler. Keiner von den Jungs hat sich etwas zu Schulden kommen lassen, wir wussten immer, was mit ihnen ist. Ich denke, sie haben die richtige Antwort gegeben. Das freut mich auch", sagte Gladbachs Sportdirektor.

"Ich kann total verstehen, wenn ein gewisser Frust, eine gewisse Unzufriedenheit da ist, weil sich ein Spieler nicht für uns entscheidet. Das ist ganz normal, dass bei einem so großen Verein dann auch mal ein paar Emotionen dabei sind. Das ist menschlich, aber man sollte es nicht überbewerten", erklärte Daniel Farke. Der Trainer weiter: "Auch wenn sie sich nicht für uns entscheiden, müssen wir sie unterstützen. Sie haben für Borussia über Jahre gute Leistungen gebracht."

Noch keine Entscheidung über Thurams Zukunft

Gegen Wolfsburg stimmte, nach schwachem Start, bei Thuram die Leistung. Wie die gesamte Mannschaft steigerte sich der Franzose nach der Führung und deutete an, warum Interesse aus allen Top-Ligen an ihm besteht. "Wenn Marcus immer 100 Prozent gibt, ist er einer der Besten in der Liga. So würde ich ihn gerne immer sehen", sagte Jonas Omlin, der sich noch am Mittwoch einen Trainingszoff mit Thuram geliefert hatte. Farke meinte: "Man kann kritisieren, wenn die eine oder andere schlechte Leistung gezeigt wird und einfordern, bis zum Ende Gas zu geben für den Verein. Aber wenn er es so macht wie heute, dann bin ich mir sehr sicher, dass Marcus die Fans wieder zurückgewinnt - und wir wertschätzen, dass wir einen Spieler mit dieser Qualität für einige Jahre bei Borussia haben spielen sehen. Wenn er und Ramy harte Arbeit abliefern bis zum Ende, werden beide mit einem guten Status gehen."

Thuram, der gegen Wolfsburg seinen 13. Saisontreffer erzielte und nach dem 2:0 wie Bensebaini bei den Feierlichkeiten vor der Kurve mit dabei war, ließ indes offen, wohin es ihn im Sommer ziehen wird. Es sei noch nichts entschieden, sagte er und merkte scherzhaft an: "Ich weiß noch nicht einmal, was ich heute Abend essen werde."