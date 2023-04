Trainingszoff zwischen Omlin und Thuram

Am Mittwoch knallte es im Training der Fohlenelf. Jonas Omlin und Marcus Thuram gerieten lautstark aneinander. Anschließend sprach Daniel Farke über den Vorfall.

Wie die "Rheinische Post" berichtet, lieferten sich Omlin und Thuram bei der Nachmittagseinheit am Mittwoch eine lautstarke Auseinandersetzung. Offenbar war Omlin mit der Leistung Thurams im Trainingsspiel nicht einverstanden - beide Spieler waren der Mannschaft zugeteilt, die das Spiel am Ende verlor.

Nach Abpfiff soll Borussias Stammtorhüter dem Stürmer seine Unzufriedenheit mitgeteilt und dabei unter anderem "Fuck off" über den Platz geschrien haben. Durch das Eingreifen der Mitspieler habe sich die Situation dann wieder beruhigt.

Nach dem Training äußerte sich Daniel Farke zu dem Vorfall. "Wenn ich ehrlich bin: Ich mag das, wenn bei der Mannschaft, die im Trainingsspiel unterliegt, kein Sonnenschein ist. Da ist Leben drin. Solange das alles in Maßen und trotzdem mit Feuer ist, finde ich das ganz gut. Da kann man auch mal emotionaler diskutieren, es muss sich aber natürlich im Rahmen halten", zitiert die Zeitung den Gladbacher Coach.

Borges Sanches fällt aus

Mehr Reibung innerhalb der Mannschaft kann ganz gewiss nicht schaden nach dem leidenschaftslosen Auftritt beim Derby in Köln (0:0). Dass tatsächlich noch Feuer in der Truppe brennt, kann sie dann am Ostersonntag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg unter Beweis stellen, wenn die Sieglos-Serie (drei Unentschieden, zwei Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen) beendet werden soll.

Nicht mitwirken kann gegen die Wölfe Yvandro Borges Sanches, der sich einen Außenbandriss und einen Einriss der Kapsel zugezogen hat. Die voraussichtliche Ausfallzeit beträgt drei Wochen. Jonas Hofmann fehlte bei der Einheit am Mittwoch aus privaten Gründen - wann der Nationalspieler wieder zur Mannschaft stößt, bleibt zunächst offen.

Zurück im Kreis der Kollegen bewegte sich dagegen Tony Jantschke, der länger wegen eines Meniskusrisses ausgefallen war. Der Verteidiger absolvierte Teile des Mannschaftstrainings. "Er war jetzt eine ganze Weile raus, dafür sah es gut aus. Bei ihm geht es jetzt in die Endphase des Reha-Prozesses", sagte Farke.