Personal-Engpass zum Trotz: Fiel will Funkel das "Debüt vermiesen"

Zum dritten Mal in dieser Spielzeit trifft der 1 FC Nürnberg auf den 1. FC Kaiserslautern - zum dritten Mal mit einem anderen FCK-Trainer an der Seitenlinie. Nach bislang zwei Niederlagen will Cristian Fiel Neu-Coach Friedhelm Funkel das Debüt vermiesen und die drei Punkte im Frankenland behalten.

Cristian Fiel begrüßt am Sonntag den dritten FCK-Trainer in dieser Spielzeit - und will dabei endlich einen Sieg bejubeln. picture alliance / Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Bei Cristian Fiels erstem Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Kaiserslautern als Nürnberg-Coach saß Dirk Schuster beim Gegner auf der Trainerbank. Mit 1:3 verloren die Franken bei den ordentlich gestarteten Lautrern damals, nach einer Serie von fünf sieglosen Partien wurde Schuster jedoch wenige Tage vor dem zweiten Aufeinandertreffen im DFB-Pokal von seinen Aufgaben entbunden.

So durfte Dimitrios Grammozis sein Debüt an der Seitenlinie im Pokal-Achtelfinale gegen den Club feiern - und stand dabei seinem Vorgänger in nichts nach. Weil der 2:0-Sieg jedoch einer der wenigen Erfolge des Griechen bei den Pfälzern bleiben sollte, zogen die Verantwortlichen beim FCK in dieser Woche erneut die Reißleine - just vor dem Auswärtsspiel im Max-Morlock-Stadion. In Friedhelm Funkel darf somit erneut ein Trainer sein Debüt gegen die Mittelfranken feiern.

Viele offene Fragen für Fiel

Ein Blick auf vergangenen FCK-Partien bringt Fiel somit wenig, wenngleich gilt: "Das Spielermaterial ist dasselbe". Was den Trainer beschäftigt, ist die nicht zu leugnende Tatsache, "dass ich nicht weiß, was die Gedanken des neuen Trainers sind". Die 70-jährige "Trainer-Legende" (Fiel) ist im Geschäft kein Unbekannter und vor allem als 'Feuerwehrmann', wie ihn die abstiegsbedrohten Kaiserslauterer benötigen, prädestiniert. Seine letzte Station als Chefcoach liegt allerdings bereits fast drei Jahre zurück. Man könne deshalb nicht vorhersehen, ob Funkel sein Team beispielsweise wie bisher mit einer Dreier- respektive Fünferkette spielen lässt oder auf Viererkette umstellt. Immerhin: "Die Infos, die wir haben, werden wir an die Mannschaft weitergeben".

Nach zuletzt drei sieglosen Partien in Serie und nur einem Sieg im neuen Jahr gilt es in Nürnberg nunmehr, selbst wieder positive Schlagzeilen zu schreiben. Gegen einen Gegner, der nach dem Trainerwechsel mit "hunderprozentiger Leidenschaft" auftreten und "alles geben" wird, stellt Fiel deshalb klar: "Wir werden versuchen, ihm sein Debüt zu vermiesen - weil wir unbedingt gewinnen wollen."

Engpass in der Abwehr und auf dem Flügel

Verzichten muss der Deutsch-Spanier, der sich erneut auf Torhüter Carl Klaus festlegte, dabei auf eine Reihe von Spielern. Zu den bereits länger ausfallenden Daichi Hayashi, Christopher Schindler, James Lawrence und Felix Lohkemper gesellen sich im erkrankten Florian Hübner und Ivan Marquez (fünfte Gelbe Karte) zwei weitere Innenverteidiger, sodass Fiel am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nur drei nominelle Spieler für zwei Positionen zur Verfügung stehen: Hinter den etablierten Jannes Horn und Ahmet Gürleyen darf somit U-17-Welt- und Europameister Finn Jeltsch auf sein Profidebüt hoffen.

Eine weitere Problemzone tut sich auf der rechten offensiven Außenbahn auf. Dort war Benjamin Goller über weite Strecken der Saison alternativlos, da Konkurrent Joseph Hungbo aufgrund einer Adduktorenverletzung weite Teile der Saison verpasste und erst am vergangenen Wochenende in Wiesbaden (1:1) mit einem Kurzeinsatz sein langersehntes Comeback feierte. Nun fällt wiederum Goller aufgrund einer Erkrankung aus - doch Hungbo ist laut Fiel "noch nicht so weit, dass er von Anfang an spielen könnte".

Auf wen die Wahl fällt, ließ er offen, versicherte allerdings: "Wir werden sicherlich einen finden, der auf dem Flügel spielen kann. Wir haben den einen oder anderen, der das kann." Am wahrscheinlichsten ist ein Einsatz von Eigengewächs Jannik Hofmann - ein gelernter Außenverteidiger - der gegen Wiesbaden sein Debüt feierte und für ebenjenen Goller zur Pause in die Partie kam.