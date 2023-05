Perings Abrechnung: "In der Frage der Finanzen haben wir katastrophal versagt"

Der am Donnerstagmorgen nach über 15 Jahren aus dem Hertha-Präsidium zurückgetretene Ingmar Pering hat in seiner an Präsidium und Aufsichtsrat geschickten Begründung nach kicker-Informationen massive Kritik an Präsident Kay Bernstein und dem Prozedere beim Einstieg des neuen Investors 777 Partners geübt.

In der ausführlichen Erklärung, die Ingmar Pering Präsidium und Aufsichtsrat zusandte und die dem kicker vorliegt, heißt es unter anderem: "In der zentralen Frage der Finanzen haben wir katastrophal versagt. Wir haben auf die Zusagen von Werner Gegenbauer (Präsident bis Mai 2022, d. Red.) und Ingo Schiller (Finanz-Geschäftsführer bis Oktober 2022, d. Red.) vertraut, dass die Finanzierung noch ein Jahr sicher sei, als sie gegangen sind. Entweder haben wir in der Zwischenzeit unsere Aufgaben nicht richtig erfüllt oder wurden getäuscht."

Pering nimmt in seiner Rücktrittsbegründung auch Bezug auf das am 12. Dezember 2022 im kicker veröffentlichte Interview mit Präsident Bernstein, in dem dieser auf eine entsprechende Frage erklärt hatte: "Wir haben keine Liquiditätsprobleme. Diese und die folgende Saison sind durchfinanziert." Pering nennt das in seinem internen Schreiben "eine völlige Fehleinschätzung, wie das Jahr 2023 bisher gezeigt hat", und führt weiter aus: "Egal aus welchen Gründen scheinen sich die Führung des Präsidiums und die Geschäftsleitung bis Jahresende 2022 nicht mit der Sicherstellung einer geordneten Finanzierung befasst zu haben. Erst ab November 2022 wurde plötzlich das Thema Anteilsverkauf an 777 mit einer Finanzierung in Zusammenhang gebracht. Anfang 2023 wurde thematisiert, dass nun auch das letzte Tafelsilber veräußert werden müsse, weil Hertha BSC ansonsten gar keine Finanzierungsquellen in ausreichendem Maße mehr habe."

Wenn man nur noch Ja zu einem Fast-Ausverkauf sagen kann, haben viele Frühwarn-Systeme völlig versagt oder sollten vielleicht versagen. Ingmar Pering

Über den im März vollzogenen Einstieg des US-Private-Equity-Unternehmens 777 Partners, den die DFL im Zuge des Lizenzierungsprozesses aktuell auf die Konformität hinsichtlich der 50+1-Regel prüft, schreibt Pering: "Die Vereinbarungen mit 777 wurden in einem hastigen Verfahren durch das Präsidium gebracht, allerdings ohne dass noch Überlegungen zu Alternativen angestellt werden konnten. Ein Fast-Ausverkauf ohne real aufgezeigte Alternativen hat mich vor die unlösbare Aufgabe gestellt, noch "Nein" sagen zu wollen, aber zu wissen, dass es dann keine wirkliche Alternative zum wirtschaftlichen Kollaps und der Insolvenz gab. Wenn man nur noch Ja zu einem Fast-Ausverkauf sagen kann, haben viele Frühwarn-Systeme völlig versagt oder sollten vielleicht versagen."

Und mit Blick auf die zehneinhalbmonatige Amtszeit von Bernstein: "Ich kann mich persönlich mit dieser Art der Führung des Vereins und auch mit den bisher gemachten Fehlern nicht mehr identifizieren. Sogar noch viel weniger als in der Ära Gegenbauer. Denn jetzt haben wir es nicht nur mit egoistischen und auf persönliche Vorteile bedachten Machtmenschen zu tun, sondern auch noch mit versammelter Inkompetenz. Meine strukturellen, juristischen und sportlichen Ratschläge werden nicht mehr gehört."

Schwarz "wurde vergöttert" und "viel zu spät" entlassen

Der "auf völliger Linie versagende Trainer Schwarz wurde vergöttert", schreibt Pering, "der Rauswurf (Mitte April nach dem 2:5 auf Schalke, d. Red.) kam viel zu spät". Zugleich nennt Pering, der im Juni 2022 zunächst als Präsidentschaftskandidat hatte antreten wollen, aber sich dann dem Lager von Frank Steffel als Vize-Kandidat anschloss, es im Rückblick "einen Fehler, meine Kandidatur für das Präsidentenamt aufzugeben, zu der mich viele langjährige Herthaner gedrängt hatten. Ich gab zu Gunsten von Frank Steffel auf, da ich befürchtete, dass es ansonsten zu einem ergebnislosen Dreikampf der Kandidaten Bernstein, Steffel und mir kommen würde".

Die Wahl am 26. Juni 2022, der zwischen Steffel und Bernstein ein Lagerwahlkampf vorausgegangen war, hatte Bernstein zur Überraschung des Klub-Establishments gewonnen. Pering dazu: "Nach den Wahlen überraschte mich die Frage des neuen Präsidenten, wer hier noch weiterarbeiten oder wer zurücktreten wolle. Egal wie auch immer gemeint, eine Zumutung für langjährige, von den Mitgliedern gewählte Vertreter." Zudem sei die neue Besetzung der Ausschüsse Personal und Finanzen "von der Etablierung einer neuen Machtstruktur geprägt" gewesen: "Leute, die gar keine Erfahrung in der Personalführung eines Unternehmens unserer Größenordnung hatten und schon gar nicht in dem Spezialsegment Fußball-Management, agierten plötzlich als Laienspieler und experimentierten mit fristlosen Kündigungen und dem Austausch weiter Teile der Geschäftsleitung." Man versuche ihm, Pering, "die Rolle des aufsässigen, destruktiven Grantlers oder Durchstechers zuzuschieben, der die vermeintliche neue Einheit im Verein stört. Diesen Vorwand möchte ich dem Präsidium gern nehmen."

Mit seinem Rücktritt bringt Pering den stark abstiegsgefährdeten Klub drei Tage vor der für Sonntag anberaumten ordentlichen Mitgliederversammlung zusätzlich in die Bredouille. Das Hertha-Präsidium, seit Juni 2022 siebenköpfig, hat jetzt nur noch sechs Mitglieder und unterschreitet damit die Mindestanzahl, die in der Vereinssatzung gefordert ist. Damit sind Nachwahlen erforderlich.