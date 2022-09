Perfekt: Weigl wechselt zu Borussia Mönchengladbach

Es hatte sich bereits seit geraumer Zeit angebahnt, nun ist es offiziell: Julian Weigl (26) kehrt in die Bundesliga zurück und trägt künftig das Trikot von Borussia Mönchengladbach.

Der Mittelfeldspieler kommt für die laufende Saison 2022/23 auf Leihbasis von Benfica Lissabon an den Borussia-Park und läuft dort künftig mit der Rückennummer 8 auf.

"Julian ist ein enorm ballsicherer und spielstarker Spieler", so Sportdirektor Roland Virkus. "Er bringt viel Bundesliga-Erfahrung und fußballerische Qualität mit und wird unserer Mannschaft mit Sicherheit schnell helfen können."

Weigl stellt Gladbachs gesuchte Verstärkung auf der Sechs dar. Der sechsmalige deutsche Nationalspieler strebte nach einer Veränderung, weil er unter dem neuen Benfica-Trainer Roger Schmidt einen schweren Stand hatte. In der Champions-League-Qualifikation drückte Weigl nur die Bank und kam in der Liga lediglich als Joker zum Einsatz. Zu wenig für die Ansprüche des DFB-Pokalsiegers von 2017.

Als ballsicherer Spieler passt Weigl auf der Sechs durchaus zum Gladbacher Spiel und erweitert die Möglichkeiten für Trainer Daniel Farke, der den Ballverteiler zudem aus Dortmunder Zeiten kennt. Für satte 20 Millionen Euro war Weigl im Dezember 2019 vom BVB zu Benfica gewechselt.

In der Vita von Weigl, der 2015 den großen Sprung von 1860 München zum BVB wagte und später nicht bereuen sollte, stehen 116 Bundesliga-Einsätze (drei Tore), 14 im DFB-Pokal, 31 in der Champions League (ein Treffer) und 22 in der Europa League (ein Tor). In Portugal machte Weigl insgesamt 77 Ligaspiele (drei Treffer, drei Assists).