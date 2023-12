Perfekt: Napolis Elmas wechselt zu RB Leipzig

RB Leipzig und die SSC Neapel haben den bereits vor vier Tagen ausgehandelten Transfers von Eljif Elmas (24) am Mittwoch auch offiziell verkündet.

Der Mittelfeldspieler aus Nordmazedonien erhält beim DFB-Pokalsieger einen bis 2028 datierten Vertrag und soll die Lücke schließen, die Publilkumsliebling Emil Forsberg (32) mit seinem Wechsel zu den New York Red Bulls hinterlassen hat. Die Ablösesumme liegt nach kicker-Informationen bei rund 23 Millionen Euro. Elmas hatte in Leipzig bereits am Samstag den Medizincheck absolviert und den ausgehandelten Vertrag unterschrieben. Die offizielle Bekanntgabe verzögerte sich jedoch, weil der italienische Meister den Deal erst nach den Weihnachsfeiertagen vermelden wollte.

Schröder: "Extrem spannendes Gesamtpaket"

"Wir beobachten Eljif schon über einen längeren Zeitraum, weil er vom Gesamtpaket her extrem spannend ist, charakterlich perfekt ins Team passen und uns mit seiner Qualität verstärken wird", sagte Sportdirektor in der vom Klub verbreiteten Mitteilung: "Er ist technisch top ausgebildet, lauf- und dribbelstark und dazu torgefährlich. Und er bringt vor allem sowohl mit als auch gegen den Ball eine sehr gute Mentalität mit."

Der 1,82 Meter große und vielseitig verwendbare Elmas war im Juli 2019 für rund 16 Millionen Euro von Fenerbahce nach Neapel gewechselt und bis zum Sommer absolute Stammkraft. Nach dem Rücktritt von Meistertrainer Luciano Spalletti hatte Elmas unter dem nur fünf Monate amtierenden Rudi Garcia und dessen Nachfolger Walter Mazzarri allerdings einen schweren Stand. In nur vier von 16 Pflichtspielen stand er in dieser Saison in der Startelf, deshalb wollte er seinen bis 2025 datierten Vertrag in Neapel nicht mehr verlängern. Zuletzt fehlte er wegen einer Verletzung des Beinbeugemuskels.

Nur 30 Scorerpunkte in 189 Einsätzen

"Eljif wird mit seinen Fähigkeiten auch einige neue Komponenten neue Komponenten in unser Spiel bringen, weil er durch seinen schnellen Antritt und seine körperliche Robustheit sehr stark im Eins-gegen-eins ist und immer wieder den direkten Weg zum Tor sucht", glaubt Schröder. Insgesamt bestritt Elmas für Napoli 189 Pflichtspiele, mit 19 Toren und elf Assists ist seine Ausbeute an Scorerpunkten - gemessen an Forsberg - überschaubar. Der Schwede hatte allein in der Bundesliga in 197 Einsätzen 86 Scorerpunkte (40 Tore, 46 Assists) markiert.

Elmas: "Absoluter Traum für mich"

"Es ist ein absoluter Traum für mich, in die Bundesliga zu wechseln und nun für RB Leipzig zu spielen. Der Klub steht für eine besondere Art von Fußball mit Gegenpressing, Tempo und viel Offensivpower - das passt perfekt zu mir", wird Elmas in der Pressemitteilung zitiert: Die Gespräche mit Rouven Schröder und Marco Rose haben mir schnell gezeigt: Für diesen Verein möchte ich spielen.“ Dienstantritt für Elmas ist der kommende Dienstag, wenn die Mannschaft ins Trainingslager nach La Manga aufbricht.