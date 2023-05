Pekarik bleibt Hertha erhalten - als Spieler und nach der Karriere

Peter Pekarik wird wohl auch in der nächsten Saison für Hertha BSC spielen. Der 36 Jahre alte Außenverteidiger, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, befindet sich mit dem Bundesliga-Absteiger in sehr aussichtsreichen Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit.

"Mit Peka sind wir definitiv im Austausch, wie es für ihn im Verein weitergeht", so Herthas Sportdirektor Benjamin Weber bei der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag, "da das letzte Gespräch noch aussteht, will ich nicht vorgreifen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir ihn dafür gewinnen können, dass er uns hier im Verein unterstützt - als Spieler und auch nach seiner Karriere."

Viel Erfahrung für die "Küken" in der Kabine

In der kommenden Zweitliga-Saison sehen die Verantwortlichen den slowakischen Musterprofi noch "klar als Spieler" (Weber), der mit seiner Erfahrung und seiner Haltung den jungen Spielern im Kader eine Stütze sein soll. "Wir denken sicher an eine Rolle, ihn einzubinden als Älteren und Erfahrenen, der gerade in so einer Situation in der Kabine den jungen Spielern viel weiterhelfen kann", betont Weber. Nach dem Ende seiner Karriere soll der 1,77 Meter große und 73 Kilo schwere Abwehrspieler dann im Verein eine Aufgabe erhalten. Pekarik trägt seit August 2012 das Hertha-Dress und hat seitdem 225 Pflichtspiele (sechs Tore) für den Hauptstadtklub absolviert.

Ob der Routinier am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Einsatz kommt, ist derweil offen. An der Stätte von Pekariks größtem Triumph - der Verteidiger wurde im Trikot des VfL Wolfsburg unter Coach Felix Magath 2009 Deutscher Meister - will sich Hertha indes mit Anstand aus der Bundesliga verabschieden. "Es ist noch der 34. Spieltag, das letzte Spiel der Saison. Das gilt es, seriös und professionell anzugehen", stellt Weber klar.

Dardais Personalsorgen

Allerdings plagen Trainer Pal Dardai vor dem Saisonfinale große Personalsorgen. Definitiv ausfallen werden neben Rekonvaleszent Kelian Nsona (Aufbautraining nach Knie-OP), Marton Dardai, Tolga Cigerci (beide Wadenprobleme), Kevin-Prince Boateng (Knieprobleme), Filip Uremovic (Gehirnerschütterung) sowie der wegen der 5. Gelben Karte gesperrte Maximilian Mittelstädt.

Fraglich ist der Einsatz der angeschlagenen Wilfried Kanga, Agustin Rogel und Marc Oliver Kempf. Sollten letztere beiden nicht auflaufen können, schlägt wohl die Stunde der beiden Nachwuchs-Innenverteidiger Pascal Klemens (18) und Joel Miguel Da Silva Kiala (19). Dardai hätte keine Bauchschmerzen, die Youngster einzusetzen. "Daran wird es nicht liegen, ob wir gewinnen, verlieren oder unentschieden spielen. Wir werden gut verteidigen."