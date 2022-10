Paulo Otavio und die Frage: Wer könnte ihn ersetzen?

Muss der VfL Wolfsburg im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach seine Abwehr umbauen? Linksverteidiger Paulo Otavio konnte am Mittwoch nicht mit seiner Mannschaft trainieren.

Ein Zusammenprall war es am Dienstag, der die Trainingseinheit von Paulo Otavio vorzeitig beendete. Der Linksverteidiger humpelte in die Kabine und konnte auch am Mittwoch noch nicht wieder mit seinen Teamkollegen üben. Bei der Verletzung soll es sich zwar nur um einen Pferdekuss handeln, dennoch muss sich VfL-Trainer Niko Kovac grundsätzlich mit der Frage beschäftigen, wie er auf einen Ausfall des Brasilianers reagieren würde.

Eigentlich müsste Jerome Roussillon der erste Ersatz sein, der Franzose spielt unter dem neuen Trainer jedoch überhaupt keine Rolle mehr. Noch nicht ein Mal stand der 29-Jährige im Kader, Roussillon trainiert nur noch mit. Der absolute Tiefpunkt für ihn, der nie mehr an seine überragendes Premierenjahr 2018/2019 in Wolfsburg anknüpfen konnte.

Paulo-Otavio-Vertreter in dieser Saison war bereits Micky van de Ven. Der Niederländer jedoch, in dieser Woche ebenfalls angeschlagen, hat sich eigentlich in der Innenverteidigung festgespielt. Rückt der 21-Jährige wieder nach links, würde Sebastiaan Bornauw, der seinen Stammplatz verloren hat, mal wieder eine Bewährungschance in der Startelf erhalten.

Eine weitere Alternative stellt Bartol Franjic dar. Der Neuzugang von Dinamo Zagreb gilt als Defensivallrounder und hat auch in Kroatien schon auf der linken Seite verteidigt - die perfekte Position ist es für den defensiven Mittelfeldspieler allerdings nicht.

Das gilt auch für Yannick Gerhardt, der beim VfL ebenfalls schon links in der Viererkette agiert hat. Der 28-Jährige hat sich in den vergangenen Wochen jedoch als Leader und Torschütze im Mittelfeld unentbehrlich gemacht.