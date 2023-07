"Passt ins Profil": Stürmer Hornby verstärkt Darmstadt

Neuzugang Nummer vier für Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98: Fraser Hornby (23) wechselt von Stade Reims zu den Lilien.

Nach Fabian Nürnberger (Nürnberg), Andreas Müller (Magdeburg) und Matej Maglica (Stuttgart) hat Darmstadt nun den vierten Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison präsentiert. Der Schotte Fraser Hornby soll das Angriffsspiel der Lilien beleben, die sich laut Trainer Torsten Lieberknecht lange mit dem Stürmer beschäftigt haben. "Unsere Scouting-Abteilung hat viel Zeit und Energie aufgebracht, um mit Fraser den Stürmer ausfindig zu machen, der genau in unser gesuchtes Profil passt", so der SVD-Coach in einer Vereinsmitteilung.

Ausgebildet wurde Hornby unter anderem beim FC Everton, ehe er sich nach einer Leihe zum belgischen Erstligisten KV Kortrijk im Jahr 2020 Stade Reims anschloss. Während seiner Zeit in Frankreich (elf Spiele in der Ligue 1) wurde er zweimal ausgeliehen. Zunächst nach Schottland zum FC Aberdeen, in der vergangenen Spielzeit dann zum KV Oostende. In der höchsten belgischen Spielklasse bestritt Hornby 21 Partien (acht Tore, zwei Vorlagen), stieg am Ende der Saison aber ab.

Der neue Lilien-Stürmer, der einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat, bringe laut Sportchef Carsten Wehlmann neben "Erfahrung in europäischen Top-Ligen" auch "viele unterschiedliche Komponenten mit, die ein Stürmer in der heutigen Zeit braucht." Man traue ihm in Darmstadt daher zu, "dass er sich schnell in der Mannschaft integrieren kann."

Es ist großartig, zukünftig in der Bundesliga zu spielen. Fraser Hornby

Sich für die Südhessen zu entscheiden, sei Hornby derweil leichtgefallen. "Es ist ein toller und familiärer Verein und ich bin sicher, dass ich mich hier schnell zurechtfinden werde. Es ist großartig, zukünftig in der Bundesliga zu spielen", wird der 23-Jährige zitiert.

Beim SVD könnte Hornby den Platz von Sturmtank Phillip Tietz einnehmen. Wie der kicker berichtete, baggert der FC Augsburg am Angreifer, der dort den wechselwilligen Mergim Berisha ersetzen soll, in Darmstadt aber noch einen Vertrag bis 2024 besitzt.