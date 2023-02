Paderborn: Verletzungssorgen vor St. Pauli - Allzweckwaffe Rohr?

Vor dem Heimspiel gegen St. Pauli plagen den SC Paderborn Personalsorgen. Neben dem gesperrten Ron Schallenberg fallen drei Spieler verletzt aus.

Mit vier Siegen aus den ersten fünf Rückrundenspielen sind die im neuen Jahr noch ungeschlagenen Paderborner weiter voll dabei im Aufstiegsrennen. Nach dem 1:1 bei Holstein Kiel plagen Trainer Lukas Kwasniok nun aber Personalsorgen.

Bereits im Abschlusstraining vor der Partie hatte sich Marvin Pieringer verletzt, im Verlaufe des Spiels folgten ihm Robert Leipertz und Raphael Obermair ins Lazarett. Am Dienstag lieferten die Ostwestfalen nun die Diagnose der drei verletzten Akteure.

Pieringer hat sich eine Fraktur am rechten Sprungbein zugezogen, die Behandlung werde konservativ erfolgen. Leipertz, wie Pieringer mit 14 Torbeteiligungen Top-Scorer beim SCP, laboriert an einer Fraktur am linken Außenknöchel und einem Riss des vorderen Bandes am Wadenbeinköpfchen.

Auch Obermair fehlt - Klefisch und Klaas zurück im Training

Obermair, Stammkraft auf der linken Außenbahn, hat sich derweil die rechte Schulter ausgekugelt, ist aber von weiteren Blessuren verschont geblieben.

Freuen kann sich Kwasniok über die Rückkehr von Sebastian Klaas und Kai Klefisch, die dem Fußballlehrer zuletzt verletzt fehlten. Die beiden Mittelfeldspieler kehrten ins Lauftraining zurück. Ob sie bereits als Alternative für den gelbgesperrten Kapitän und Dauerbrenner Ron Schallenberg in Frage kommen, gab der Verein nicht bekannt.

Rohr: Schallenberg-Ersatz oder erneut im Sturm?

Eine erneut wichtige Rolle könnte deshalb Maximilian Rohr zukommen. Nachdem der Leihspieler des HSV gegen Kiel als ungewohnter Teil des Offensiv-Trios überzeugte und sich mit seinem ersten Zweitligator belohnte, könnte er nun zurück ins Mittelfeld rücken und die Position des SCP-Kapitäns einnehmen. Überzeugt der 27-Jährige weiter, wird eine Festverpflichtung im Sommer immer wahrscheinlicher.