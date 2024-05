Punktverluste darf sich der Hamburger SV nicht mehr leisten, will er die letzte Rest-Hoffnung auf den Relegationsplatz behalten. Pflicht ist dabei ein Sieg in Paderborn - an Steffen Baumgarts alter Wirkungsstätte. Der heutige HSV-Coach war von April 2017 bis zum Ende der Saison 2020/21 in Ostwestfalen Trainer und schaffte mit dem SCP binnen zwei Jahren den Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga.