Osterhage überzeugt: Starkes Losilla-Double mehr als 12 Kilometer unterwegs

Trotz starker Vorstellung gegen den 1. FC Köln gab es in Bochum überwiegend lange Gesichter. Ein Nachrücker aber brachte sich einmal mehr in Erinnerung: Patrick Osterhage.

In praktisch allen Belangen war der VfL dem Gegner aus Köln beim 1:1 am Samstag deutlich überlegen, verpasste aber wie zuletzt schon beim 2:2 gegen Mainz erneut den fälligen ersten Heimsieg. Mit neun Punkten nach elf Spieltagen blieben die Bochumer "definitiv", wie Sportdirektor Marc Lettau ausführt, unter ihren Möglichkeiten.

Als einziger der 18 Bundesligisten fuhr der VfL in heimischer Spielstätte bisher noch keinen einzigen Dreier ein. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit, denn zum Beispiel gegen Köln spielten die Gastgeber sehr überzeugend, erspielten sich seit 13 Torchancen, schaffen aber eben nur einen einzigen Treffer.

Von einer Heimschwäche zu sprechen, verbietet sich allerdings auch mit Blick auf die vorherigen Gegner: Immerhin lieferte der VfL zum Beispiel bei den Unentschieden gegen Dortmund (1:1) und Frankfurt (1:1) eindrucksvolle Vorstellungen daheim.

Platz 17 bei der Chancenverwertung

In Sachen Chancenverwertung rutschte der VfL übrigens auf Tabellenplatz 17 ab. Schlechter ist nur noch der 1. FC Köln; bei Bochum stehen 19,3 Prozent in der Chancenverwertung zu Buche. Kein ganz neues Problem, aber immerhin mischten am Samstag zwei Akteure mit, die den VfL zumindest unberechenbarer machen.

Da ist zum einen Moritz-Broni Kwarteng, der lange auf Einsatz-Minuten warten musste, weil er die komplette Vorbereitung wegen Problemen im Adduktoren-Bereich verpasst hatte. Er könnte mit seiner Dribbelstärke für Belebung im vorderen Bereich sorgen, ebenso wie Lukas Daschner, zuletzt beim FC St. Pauli ein veritabler Torschütze, der am Samstag immerhin seinen ersten Bundesliga-Treffer erlebte.

Osterhage übernimmt für Losilla und überzeugt

Auf sich aufmerksam machte gegen Köln auch ein Mittelfeldspieler, der nicht immer zur ersten Besetzung gehört. Denn gesetzt auf der Position vor der Abwehrkette und unumstritten ist seit geraumer Zeit nun mal Kapitän Anthony Losilla, der diesmal wegen einer Erkältung fehlte. Seit der Bundesliga-Rückkehr 2021 hatte der Franzose zuvor nur vier Mal nicht in der Startelf gestanden, dreimal wegen einer Sperre, einmal wegen Corona.

Den freien Platz im defensiven Mittelfeld nahm diesmal Patrick Osterhage ein und überzeugte unter anderem mit einer Qualität, die auch Platzhirsch Losilla auszeichnet. Wie der Capitano auch, trumpft Osterhage in der Regel durch großen Einsatz und Laufstärke auf. Mit 12,08 zurückgelegten Kilometern war er der laufstärkste Spieler auf dem Platz.

Doch nicht nur damit meldet der Ex-Dortmunder durchaus Ansprüche an. Osterhage stopfte viele Löcher und schaltete sich ein, wenn auch nicht immer mit der erforderlichen Übersicht, dürfte aber im defensiven Mittelfeld weiterhin ein ausreichtsreicher Kandidat sein.

Losilla übrigens, der nur ganz selten eine Trainingseinheit verpasst, meldete sich nach kurzer Zwangspause schon wieder zurück. Am Montag stand der Bochumer Kapitän bereits wieder auf dem Trainingsplatz, es fehlten zunächst Kwarteng und Philipp Förster.

In der Woche ohne Bundesliga am Wochenende halten sich die Trainingseinheiten an der Castroper Straße in Grenzen: Am Mittwoch bestreitet der VfL ein Testspiel gegen einen niederländischen Klub, Freitag, Samstag und Sonntag sind trainingsfrei.