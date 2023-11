Osnabrück vs. Magdeburg: Premierenduell mit klaren Vorzeichen

Keine Trainerdiskussion gibt es beim 1. FC Magdeburg, versicherte jüngst Otmar Schork. Das Ende der Durststrecke sehnt der Sport-Geschäftsführer gleichwohl herbei. Kommt der VfL Osnabrück gerade recht?

Mit Magdeburg in Osnabrück am Ball: Christian Titz. IMAGO/Christian Schroedter

Magdeburg ist seit längerer Zeit in der Krise, nach einem ganz starken Start fehlen seit dem spektakulären 6:4 gegen Hertha BSC am 5. Spieltag die Ergebnisse. Nur zwei Punkte aus den letzten acht Partien haben den FCM auf Platz 14 abrutschen lassen, punktgleich mit Schalke 04, das den Relegationsrang inne hat. Sport-Geschäftsführer Otmar Schork hat die gravierendsten Faktoren klar benannt, die für die Ergebniskrise verantwortlich sind - zum einen individuelle Abwehrfehler, die zu einfachen Gegentoren führten, zum anderen die Effizienz vor dem Tor.

Es gibt keine Trainerdiskussion. Otmar Schork

Das Vertrauen in die offensive Spielphilosophie von Christian Titz hat Schork aber nicht verloren und dem Coach den Rücken gestärkt. Für den 66-Jährigen von entscheidender Bedeutung sei das Innenleben, das er ganz genau beobachte und einen "richtig guten Teamgeist" ausgemacht hat. Man habe die "totale Überzeugung, dass wir den Weg weiter gemeinsam bestreiten", sagte Schork in einer Medienrunde und stellte klar: "Von allen Beteiligten ist das Vertrauen da, es gibt keine Trainerdiskussion."

Dabei helfen, dass dies auch so bleibt, würde mit Sicherheit ein Erfolg im Gastspiel bei Schlusslicht Osnabrück (Samstag, 13 Uhr), bei dem Titz in Leon Bell Bell (Fußverletzung) und Jason Ceka (Bänderriss im Knöchel) auf zwei Stammkräfte verzichten muss.

Es ist das erste Mal, dass Magdeburg und der VfL in der 2. Liga die Klingen kreuzen. An gemeinsame Drittligazeiten erinnern sich die Sachsen-Anhalter gerne, vor allem an das letzte Duell: Ein 5:1 an der Bremer Brücke am 34. Spieltag der Spielzeit 2020/21 markierte den fünften Sieg in Folge gegen die Niedersachsen und war gleichzeitig ein standesgemäßer Schlusspunkt einer überragenden Aufstiegssaison.

Schließt sich also der Kreis?