Nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte verliert Osnabrück den Ball leichtfertig. Dann geht es schnell. Erst prüft Tanaka Kühn aus der Distanz per Aufsetzer. Der Keeper hält, doch der Ball bleibt heiß und kommt über Mustapha zurück zum Japaner, dessen anschließende Flanke in den Strafraum am linken Pfosten Tzolis, dessen Direktabnahme zwischen Pfosten und Kühn hindurch in den Maschen landet.