Orakel Terzic über Matchwinner Moukoko: "Ein Spieler, der lächeln muss"

Borussia Dortmund ist dank Youssoufa Moukoko weiterhin dicht dem FC Bayern auf den Fersen. Gegen Union Berlin setzte Edin Terzic den 18-Jährigen erst auf die Bank - sagte dessen großen Moment aber voraus.

Der Erfolg gibt ihm Recht: Youssoufa Moukoko will zurück in die Startelf. picture alliance/dpa

"Der Trainer hat mir gesagt: Wenn du reinkommst, entscheidest du das Ding”, verriet Moukoko nach dem 2:1-Erfolg seiner Borussia gegen Union Berlin.

Zuvor war der 18-Jährige in der 74. Minute eingewechselt worden - und im Alter von 18 Jahren und 139 Tagen zum jüngsten Spieler aufgestiegen, der die Marke von 50 Einsätzen in der Bundesliga erreichen konnte.

Fünf Minuten, mehr benötigte der Angreifer nicht, um den Signal-Iduna-Park zum Beben zu bringen. Einen Rückpass von Paul Seguin zu Keeper Frederik Rönnow erkannte Moukoko frühzeitig, spritzte dazwischen und entschied die Partie.

Terzics Ratschlag an Moukoko: "Mit finsterer Miene funktioniert es nicht"

Nach dem Spiel war der deutsche Nationalspieler also zufrieden, mit sich und mit seiner Rolle: "Das machen sie sehr gut mit mir, dass sie mich langsam aufbauen", so Moukoko, der nach einer langwierigen Verletzung erst nach und nach wieder in Tritt kommt und seinen ersten Treffer seit November erzielen konnte.

Ganz so zufrieden mit seiner Rolle als Joker war Moukoko vor der Partie aber nicht gewesen, wie Terzic im Anschluss an das Spiel verriet. "Er war natürlich enttäuscht, dass er nicht spielt. Da habe ich ihn nochmal zur Seite genommen und gesagt: 'Es wird nicht funktionieren, wenn du mit finsterer Miene auf der Bank und der Kabine sitzt'", so der Trainer.

"Sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis heute"

Wohl auch deshalb funktionierte es dann eben doch. "Er ist ein Spieler, der lächeln muss. Es ist deutlich einfacher für ihn, wenn er die Freude am Fußball hat", so Terzic, der auch insgesamt glücklich über den Auftritt seiner Mannschaft war: "Wenn man überlegt, wie die letzte Woche gelaufen ist, sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis heute."

Einem Ergebnis, das im Topspiel gegen den direkten Konkurrenten zwingend notwendig war, um am FC Bayern dranzubleiben und den Meisterschaftskampf offen zu halten. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) tritt der BVB beim VfB Stuttgart an - dann könnte Moukoko erstmals seit dem 11. Februar (2:0 gegen Bremen) in die Startelf zurückkehren.