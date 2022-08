Opoku - sein bitteres Ende beim HSV

Am Sonntagabend meldete sich Aaron Opoku erstmals zu Wort - via Instagram entschuldigte sich Hamburgs Rotsünder für seinen brutalen Tritt gegen Fabian Holland. "Was mir passiert ist, gehört nicht in den Profifußball." Ab sofort steht im Mittelpunkt, wie es mit dem 23-Jährigen weitergeht.

Wie geht es mit Aaron Opoku weiter? IMAGO/MIS