Warnbeispiele HSV und Hertha: Sind Investoren eher Gefahr als Chance?

Was geht, 2. Bundesliga? 18.08.2022

22:20Der HSV hat jüngst ein monetär lukratives Angebot bekommen: 120 Millionen Euro wollte Investor Klaus Michael Kühne an den HSV überweisen - allerdings unter "seinen" Bedingungen. Sind Geldgeber wie Kühne oder Lars Windhorst bei Hertha BSC eher Gefahr denn Chance für deutsche Klubs? Nur eines von vielen Themen in der neuen Folge "Was geht, 2. Bundesliga?".