Andrich: "Die Enttäuschung ist größer als die Vorfreude auf Berlin"

1:42Leverkusens Siegesserie ist gerissen - nach 51 ungeschlagenen Partien in dieser bis dato so perfekten Saison. Robert Andrich hätte die erste Pleite naturgemäß lieber in einem anderen Spiel gehabt. Atalanta Bergamo zollte der deutsche Nationalspieler Respekt und hatte im Moment der Niederlage nur wenig das Finale in Berlin im Kopf.