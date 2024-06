Fofana erzielt Traumtor: Elfenbeinküste besiegt Gabun mit Aubameyang

Highlights by Sportdigital 11.06.2024

3:28Mit Sebastien Haller und Odilon Kossounou in der Startelf holte sich die Elfenbeinküste den nächsten Sieg in der WM-Qualifikation. Der Afrika-Cup-Sieger konnte sich dabei auf Motor Seko Fofana verlassen, der aus der Distanz den Ball in den Winkel jagte.