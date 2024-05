Als Luthe von Bochum suspendiert wurde - und Riemann ins Tor rückte

1:13Es klingt wie ein Schreibfehler, ist im Dezember 2015 aber tatsächlich so passiert. Nach seiner Degradierung auf die Bank sorgte Andreas Luthe in Bochum mit einem unbedachten Facebook-Post für Unruhe. Die Folge: Er wurde suspendiert - und Manuel Riemann avancierte in der Folge zum unumstrittenen Stammkeeper.