OP am Freitag: Jetzt fehlt auch noch Greiml Schalke lange

Die Situation in der Innenverteidigung des FC Schalke 04 ist ohnehin schon sehr angespannt, nun spitzt sie sich weiter zu. Leo Greiml muss am Freitag operiert werden, er steht erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung.

Nach der Freistellung von Frank Kramer am Mittwochvormittag läuft auf Schalke eine intensive Suche nach einem neuen Trainer. Als federführender Leiter der Einheit am Donnerstag sprang wie geplant Assistenzcoach Matthias Kreutzer ein. Egal, wen die Königsblauen - vermutlich in den nächsten Tagen - präsentieren: Kramers Nachfolger wird eine nun weiter zugespitzte Situation in der ohnehin sehr wackeligen Abwehr (bereits 24 Gegentore in zehn Spielen, zweitschlechteste Defensive der Liga) vorfinden.

Marcin Kaminski fällt seit Wochen aus - er hatte sich im privaten Umfeld eine Risswunde am Bein zugezogen, die nach einem nicht nach Wunsch verlaufenen Heilungsprozess sogar operiert werden musste. Der Pole steht aktuell nicht zur Verfügung. Das gilt ebenso für Sepp van den Berg, den die Schalker zur Verstärkung ihrer Defensive für diese Saison vom FC Liverpool ausgeliehen haben. Der 20-jährige Niederländer hatte sich beim 2:3 gegen den FC Augsburg am 2. Oktober eine schwere Bänderverletzung am Fuß zugezogen. Die Folge: eine wochenlange Pause.

Yoshida - wer noch? Gegen Hertha muss Schalke improvisieren

Leo Greiml wurde daraufhin spontan in die Elf integriert, obwohl die plötzliche Höchstbelastung eigentlich ein Risiko darstellte. Der Österreicher hatte sich vor ziemlich genau einem Jahr als Spieler von Rapid Wien einen Kreuzbandriss samt Meniskusverletzung zugezogen, die Königsblauen machten bei seiner ablösefreien Verpflichtung im Sommer (Vertrag bis 2025) deutlich, dass sie ihm Zeit geben wollen.

Jetzt ist klar: Das Ligaspiel am vergangenen Freitag gegen die TSG Hoffenheim (0:3) war sein letzter Auftritt für den Aufsteiger in diesem Jahr. Der 21-Jährige werde wegen einer Meniskusverletzung am Freitag operiert und stehe "bis zum Ende des Kalenderjahres" nicht mehr zur Verfügung, teilten die Gelsenkirchener am Donnerstag mit.

Obwohl Maya Yoshida bislang nur sehr bedingt als Innenverteidiger in der Bundesliga überzeugen konnte (kicker-Durchschnittsnote 4,25), führt aktuell kein Weg an dem japanischen Nationalmannschaftskapitän vorbei. Bei der Besetzung der weiteren Innenverteidigung wird Schalke nicht nur am Sonntag gegen Hertha BSC (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gezwungen sein zu improvisieren. Als Notnagel-Kandidaten für die zentrale Defensive gelten Spieler wie Henning Matriciani und Alex Kral.