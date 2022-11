Acht-Tore-Spektakel der Aufsteiger: Essen trotzt Oldenburgs Aufholjagd

Im Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger setzten sich die Gäste aus Essen in einer spektakulären Partie in Oldenburg durch.

Nach der 0:1-Niederlage bei Freiburg II wechselte Oldenburgs Cheftrainer Dario Fossi gleich fünfmal in seiner Startaufstellung: Deichmann und Plautz machten Platz für Schmidt und Adetula. Dazu tauschte der Coach der Hausherren seine gesamte Offensivreihe im Vergleich zum letzten Spiel aus und brachte Starke, Badjie und Wegner von Anfang an für Krasniqi, Brand und Hasenhüttl.

Bei den Gästen aus Essen setzte Trainer Christoph Dabrowski auf zwei Veränderungen im Anfangsaufgebot: Im Vergleich zum 1:1 gegen den FSV Zwickau rückten Wiegel und Rother in die erste Elf. Sponsel und Kefkir mussten sich dementsprechend mit einem Bankplatz begnügen.

Zwei Elfmeter eröffnen das Spektakel

In einer intensiven Anfangsphase, die aber nicht gerade vor Offensivaktionen strotzte, kamen die Hausherren nach einer Viertelstunde durch einen etwas zu unplatzierten Kopfball von Starke erstmals gefährlich vor das Gäste-Tor. Und auch die erste Torannäherung der Essener ließ daraufhin nicht lange auf sich warten: Linksverteidiger Bastians probierte es per Vollspannschuss aus der Distanz, setzte die Kugel allerdings über den Querbalken (19.).

Zwei Elfmeter sollten dann die beiden Fanlager zum Jubeln bringen: In der 21. Minute traf Essens Wiegel Badjie bei einer versuchten Klärungsaktion klar und verursachte somit den Foulelfmeter. VfB-Kapitän Wegner übernahm die Verantwortung und platzierte den Ball unhaltbar für Golz links unten im Eck.

In Folge des Gegentreffer drängte Rot-Weiss auf den Ausgleich und wurde nach einer halben Stunde für die Angriffsbemühungen belohnt: Nach einem Konter und Überzahlsituation der Gäste setzte sich Ennali im Laufduell gegen Knystock durch und wurde am Strafraumeck von Oldenburg-Keeper Mielitz zu Fall gebracht. Der ehemalige Bundesliga-Torhüter verspekulierte sich beim Herauslaufen und foulte den flinken Offensivmann klar innerhalb des Sechzehners. Den zweiten Strafstoß des Nachmittags setzte Bastians eiskalt zum zwischenzeitlichen 1:1 in die Maschen (33.).

Essen jubelt kurz vor und nach der Pause

Während sich die ersten Zuschauer schon auf den Weg zu den Essensständen begaben, brachte Berlinski die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff in Führung: Götze behielt rund 25 Meter vor dem Tor die Übersicht und spielte einen starken Seitenwechsel zu Bastians. Der Linksverteidiger scheiterte mit seinem wuchtigen Linksschuss an Mielitz, beim Nachschuss von Berlinski war der Oldenburger Torhüter dann machtlos (45.)

Der Start in den zweiten Abschnitt hätte aus Sicht der Gäste kaum besser verlaufen können: Nach fünf Minuten erhöhte Bastians per Kopf nach Freistoß-Hereingabe von Tarnat auf 3:1 aus Essener Sicht und schnürte damit einen Doppelpack.

RWE zeigt sich unbeeindruckt von Oldenburgs Aufholjagd

Doch auch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: In der 59. Minute wuchtete Starke die Kugel nach toller Vorarbeit von Wegner in den rechten Winkel - und sollte kurze Zeit später erneut jubeln. Acht Minuten nach dem Anschlusstreffer kam Starke nach Eckball von Bookjans völlig freistehend am langen Pfosten zum Kopfball und traf, wie Bastians auf der Gegenseite, zum zweiten Mal.

Das Spiel wurde in Folge des Ausgleichtreffers aber nicht weniger spektakulär, denn RWE zeigte sich unbeeindruckt von der Oldenburger Aufholjagd und kam durch einen abgefälschten Kopfball von Rother (72.) erneut zur Führung. Den Endpunkt der Partie bildete dann ein Eigentor von Oldenburgs Appiah: Der Innenverteidiger grätschte bei einer flachen Flanke von Sponsel dazwischen, setzte die Kugel dabei aber unglücklich an Mielitz in die Maschen des VfB-Kastens vorbei.

Beide Mannschaften sind bereits am kommenden Mittwoch wieder in der 3. Liga gefordert: Die Oldenburger sind zu Gast in Saarbrücken, Essen empfängt den SV Meppen (beide 19 Uhr).