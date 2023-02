Ohne Plattenhardt und Kanga in die neue Woche

Ohne Kapitän Marvin Plattenhardt, aber mit Rückkehrer Tolga Cigerci ist der Bundesliga-Vorletzte Hertha BSC am Dienstag in die neue Trainingswoche gestartet.

Plattenhardt trainierte ebenso wie Keeper Tjark Ernst individuell. Nach kicker-Informationen plagen den Kapitän leichte Adduktorenbeschwerden, am Mittwoch soll er allerdings ins Mannschaftstraining zurückkehren. Beim 0:3 in Frankfurt am vergangenen Samstag hatte der Routinier vor der Pause in der Viererabwehrkette links verteidigt, nach der Systemumstellung zur Pause war Plattenhardt Bestandteil der Dreierabwehrreihe und erledigte diesen Job ordentlich.

Trainer Sandro Schwarz steht am Sonntag im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach neben möglichen personellen Veränderungen auch vor der Frage, welcher Grundordnung er vertraut: dem in dieser Saison zumeist praktizierten 4-3-3 oder einem 3-5-2. Sollte der Coach auf die Dreierkette setzen, ist auch Innenverteidiger Marton Dardai ein Kandidat für die Startelf. In vielen Spielformen am Dienstag bildete Dardai mit Marc Oliver Kempf (zentral) und Filip Uremovic (halbrechts) einen Dreierverbund.

Bei der ersten Übungseinheit der neuen Woche - bei Sonnenschein und eisigen Temperaturen - fehlten neben Plattenhardt auch die verletzten Peter Pekarik, Stevan Jovetic, Chidera Ejuke, Agustin Rogel und Kelian Nsona. Ebenfalls nicht dabei war Angreifer Wilfried Kanga, der in Frankfurt kurzfristig wegen einer Zehenblessur ausgefallen war. Die Hoffnung, der Franko-Ivorer könnte am Dienstag wieder einsteigen, erfüllte sich nicht. Im Verlauf der Woche könnte es allerdings so weit sein.

Cigerci heißer Anwärter auf die Startelf

Voll dabei war am Dienstag hingegen Rückkehrer Tolga Cigerci. Der in der Vorwoche von Ankaragücü gekommene Mittelfeldspieler, der in Frankfurt nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit einer der besseren Berliner war, hatte das Spielersatztraining am Sonntag wegen leichter Schulterprobleme ausgelassen. Jetzt mischt er wieder voll mit - und ist für das Spiel gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach ein heißer Anwärter auf einen Platz in der Anfangsformation.