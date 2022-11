Ohne Plattenhardt nach Klagenfurt

Hertha BSC muss beim Wörthersee-Cup am Wochenende im österreichischen Klagenfurt wegen einer Adduktorenverletzung auf Kapitän Marvin Plattenhardt verzichten.

Der Linksverteidiger, der im Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Köln (2:0) bereits nach 24 Minuten angeschlagen den Platz verlassen hatte, werde "die nächsten zehn bis vierzehn Tage" kürzertreten müssen, sagte Hertha-Coach Sandro Schwarz in einer Medienrunde am Donnerstag. Hertha trainiert bis zum 7. Dezember und schickt die Profis anschließend bis zum Trainingsstart am 2. Januar in den Urlaub.

Am Wörthersee gegen 1860 München

Zuvor stehen - am kommenden Wochenende - der Wörthersee-Cup und in der Folge drei weitere Testspiele auf dem Programm: am 26. November (13 Uhr) beim Ludwigsfelder FC, am 2. Dezember (15 Uhr) bei Hannover 96, am 7. Dezember (13 Uhr) im Hanns-Braun-Stadion auf dem heimischen Olympiapark-Gelände gegen Eintracht Braunschweig.

In Klagenfurt trifft der Bundesligist am Samstag (16 Uhr) im Halbfinale auf Drittligist 1860 München, die weiteren Turnierteilnehmer sind Gastgeber Austria Klagenfurt und der Grazer AK. Das Finale und das Spiel um Platz 3 finden am Sonntag statt. Der Hertha-Tross, der am Freitag anreist, kehrt am Sonntagabend nach Berlin zurück.

