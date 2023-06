Offiziell: Seoane neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach

Nun ist es fix: Der neue Trainer von Borussia Mönchengladbach heißt Gerardo Seoane. Der kicker hatte bereits berichtet, dass sich der 44-Jährige als Top-Favorit auf die Nachfolge von Daniel Farke herauskristallisiert hat.

Ein Bild, das Bundesliga-Fans in Zukunft häufiger zu Gesicht bekommen werden: Gerardo Seoane an der Seitenlinie im Borussia-Park. picture alliance / Laci Perenyi

Mit Gerardo Seoane kommt ein alter Bekannter aus der Bundesliga an den Niederrhein. Seoane erhält in Mönchengladbach einen Vertrag bis 2026. Bereits vor zwei Jahren zählte Seoane zum Kandidatenkreis der Borussia, damals fiel die Entscheidung jedoch auf Adi Hütter - Seoane zog es im selben Sommer bekanntlich nach Leverkusen.

"Gerardo Seoane hat in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Posten erfolgreich gearbeitet. Er ist ein junger, aber doch schon erfahrener Trainer, der zu unserem Fußballansatz passt, und wir freuen uns, ihn ab sofort bei Borussia Mönchengladbach zu haben", erklärte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.

Erfolge in der Schweiz - Ein gutes Jahr in Leverkusen

Vor allem in der Schweiz aus seiner Zeit bei den Young Boys Bern hat sich Seoane einen Namen gemacht. Als Nachfolger von Hütter holte er mit Bern zwischen 2018 und 2021 dreimal die Schweizer Meisterschaft und einmal den Schweizer Pokal. Mit dieser Empfehlung wechselte er im Sommer 2021 zu Bayer Leverkusen.

Nach einem überaus erfolgreichen ersten Jahr in Leverkusen, in dem er mit seiner Mannschaft 64 Punkte holte (1,88 im Schnitt) und sich als Drittplatzierter für die Champions League qualifizierte, musste der Schweizer in der soeben abgelaufenen Saison nach nur acht Spielen in der Bundesliga seine Sachen packen. Nach dem Pokal-Aus in der ersten Runde gegen Elversberg folgten nur ein Sieg, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen.

Hält Seoane länger als eine Saison durch?

Seit Jahren befindet sich Mönchengladbach auf der Suche nach einer langfristigen Lösung an der Seitenlinie. Der letzte Trainer, der länger als eine Saison blieb, war Marco Rose. Adi Hütter, der damals als Nachfolger von Rose von Eintracht Frankfurt verpflichtet worden war, war ebenso nur eine Saison im Amt wie nun zuletzt auch Daniel Farke. Die letzten beiden Saisons schloss die Borussia lediglich auf Rang zehn ab. Seoane soll dabei helfen, die Borussia in der Tabelle wieder ein paar Plätze nach oben zu führen.

Es geht ab dem 7. Juli, wenn für die Profis die obligatorischen Medizinchecks auf dem Programm stehen, mit dem dritten Trainer in drei Jahren in die Sommervorbereitung. Der erste "richtige" Trainingstag ist für den 9. Juli angesetzt.