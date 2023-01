Offiziell: Moukoko unterschreibt neuen Vertrag beim BVB

Der Vertragspoker ist beendet. Youssoufa Moukoko hat bei Borussia Dortmund ein langfristiges Arbeitspapier unterschrieben.

Bald sieben Jahre trägt Youssoufa Moukoko, der im Sommer 2016 vom FC St. Pauli gekommen war, jetzt schon das Trikot von Borussia Dortmund. Nun könnten mindestens drei weitere dazukommen.

Der 18-jährige Angreifer, dessen bisheriges Arbeitspapier am 30. Juni ausgelaufen wäre und der im zähen Vertragspoker auch mit einem Abgang geliebäugelt hatte, hat beim BVB bis 2026 verlängert. Das gab der Tabellensechste der Bundesliga, der am Sonntagabend (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Heimspiel gegen Augsburg wieder in den Spielbetrieb einsteigt, am Samstagnachmittag bekannt.

"Youssoufa ist ein außergewöhnlicher Spieler, den wir selbst ausgebildet haben und in dem wir noch riesiges Entwicklungspotenzial sehen", wird Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl in der Vereinsmeldung zitiert. "Uns war es wichtig, die Verhandlungen in dieser Woche abschließen zu können, damit wir alle - und insbesondere auch Youssoufa - in Ruhe und voll fokussiert auf die sportlichen Herausforderungen ins Fußballjahr 2023 starten können."

Moukoko: "Eine Entscheidung des Herzens"

"Es ist kein Geheimnis, dass ich mich beim BVB wohl fühle", sagt Moukoko selbst. "Ich habe in den Nachwuchsteams gespielt, hier meine ersten Schritte im Profifußball gemacht und nun bin ich bereit, auch den nächsten Schritt meiner Entwicklung gemeinsam mit dem Verein zu gehen. Natürlich hat mich das Interesse anderer Klubs geehrt, aber letztlich ist es eine Entscheidung des Herzens."

Sportdirektor Kehl hatte dem verheißungsvollen Sturmtalent zuletzt im kicker-Interview ein Ultimatum gesetzt: "Wir haben ihm ein sehr attraktives Angebot geschnürt - das kann er annehmen oder die Wege trennen sich." Moukoko, der 2022/23 in bisher 14 Bundesliga-Spielen sechs Tore schoss (vier Vorlagen), hat angenommen.

Der deutsche Nationalspieler, der bei der WM in Katar zu einem Kurzeinsatz gekommen war, brach im BVB-Trikot bereits etliche Altersrekorde. In der Bundesliga ist Moukoko der bisher jüngste Spieler und Torschütze, in der Champions League der bisher jüngste Spieler. Auf einen Treffer in der Königsklasse wartet der Linksfuß noch - er wird ihn wohl für Borussia Dortmund erzielen.