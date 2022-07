Offiziell: Leipzig gibt Adams nach Leeds ab

Was der kicker am Dienstag berichtete, ist nun offiziell: Tyler Adams (23) wechselt von RB Leipzig zu Leeds United.

Am Mittwochabend bestätigten beide Vereine den Transfer des Mittelfeldspielers, von dem der kicker bereits am Dienstag berichtet hatte. Adams wechselt zu seinem Landsmann und Ziehvater Jesse Marsch, der ihn bereits in New York und in Leipzig trainierte und seit Februar beim Premier-League-Klub in der Verantwortung steht.

Nach kicker-Informationen beträgt die Ablösesumme für den US-Amerikaner 20 Millionen Pfund, umgerechnet etwa 23 Millionen Euro. Adams war im Januar 2019 von den New York Red Bulls nach Leipzig gewechselt und seitdem in 75 Bundesligaspielen (ein Tor) aufgelaufen. Zum Abschluss seiner Leipziger Zeit holte er noch den DFB-Pokal.

Nach Marschs Entlassung und der Übernahme von Domenico Tedesco als Cheftrainer hatte Adams zuletzt einen schweren Stand. In der Rückrunde kam er nur noch auf fünf Startelfeinsätze. Durch die Verpflichtung von Xaver Schlager hatte sich seine Aussicht auf Einsätze bei RB weiter verschlechtert.