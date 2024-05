ÖFB bejubelt Rangnicks "Mega-Zeichen"

Dass Ralf Rangnick dem FC Bayern abgesagt hat, begeistert den ÖFB um Präsident Klaus Mitterdorfer. Der Nationaltrainer soll noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.

Während beim FC Bayern die Trainersuche völlig unerwartet wieder von vorne beginnt, hat der ÖFB seit Dienstag Planungssicherheit: Ralf Rangnick bleibt über die EM 2024 hinaus Nationaltrainer und schließt sich doch nicht dem deutschen Rekordmeister an. "Dass sich der Teamchef für das Nationalteam, den ÖFB und Fußball-Österreich entschieden hat, ist ein ganz großes und wichtiges Zeichen für die Zukunft", erklärte ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer der österreichischen Presseagentur APA und legte später noch den Begriff "Mega-Zeichen" nach. "Das gibt Spielern, Fans und dem ÖFB einen Ruck."

Doch warum entschied sich Rangnick noch um, obwohl er den Bayern schon prinzipielle Bereitschaft signalisiert hatte? Ausschlaggebend sei die Perspektive gewesen, ist Mitterdorfer überzeugt. "Mit dem Finanziellen haben wir ihn nicht reizen können, das wäre vermutlich bei den Bayern anders. Er hat das Für und Wider abgewogen, ein Angebot von so einem Topklub wie den Bayern ist für jeden Trainer interessant. Aber es hat für ihn schon einen Wert, was er aufgebaut hat, was er entwickelt hat."

Er selbst habe versucht, dem 65-Jährigen ohne Druck zu vermitteln, "wie wir ihn wertschätzen und dass er bei uns eine Heimat mit vielen Zielen hat. Es sind viele Mosaiksteinchen, die ihn motiviert haben zu bleiben." Geplant ist auch, dass Rangnick noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten erhält, wodurch er "sich noch mehr einbringen kann", so Mitterdorfer. "Das ist auch für uns wichtig." Und die Spieler um Kapitän David Alaba, verrät der Präsident, seien eigens gebeten worden, "den Teamchef zu motivieren, bei uns zu bleiben". Was sie auch taten.

Dass die Bayern noch keinen Kontakt zum ÖFB aufgenommen hatten, obwohl für Rangnick eine Ablösesumme fällig geworden wäre, verwundert Mitterdorfer ein wenig. "Ich hätte es mir erwartet, es war aber auch nicht wichtig für mich." Zumal die Bayern-Verantwortlichen natürlich erst einmal das "Final-Go" (Herbert Hainer) von Rangnick brauchten - das nun ausgeblieben ist.