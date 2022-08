Oberschenkel-Verletzung: Wind fehlt Wolfsburg mehrere Wochen

Der VfL Wolfsburg muss mehrere Wochen auf Stürmer Jonas Wind verzichten. Der 23-Jährige hatte sich in der Vorwoche im Training verletzt.

Bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Bayern München fehlte Wind bereits im Kader der Wolfsburger, nachdem er sich unter der Woche verletzte und wegen Problemen im hinteren Oberschenkel nicht einsatzbereit war. Weitere Untersuchungen ergaben nun, dass sich der 23-Jährige doch schwerwiegender verletzt hat und "eine mehrwöchige Pause einlegen" muss, wie der Verein in einer Mitteilung bekanntgab. Wie lange Wind genau ausfallen wird, gab der Bundesligist nicht bekannt.

Der Stürmer kam im vergangenen Winter vom FC Kopenhagen zum VfL und traf in der Rückrunde fünfmal in 14 Bundesliga-Partien. In der laufenden Saison stand er beim Sieg in der ersten Pokalrunde gegen Jena in der Startformation, am 1. Spieltag gegen Bremen wurde er eingewechselt.

kmx