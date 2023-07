"Nur schöner Fußball reicht nicht": Wie Xhaka Leverkusen voranbringen will

Am Donnerstag startete Leverkusens Neuzugang Granit Xhaka vier Tage früher als eigentlich vereinbart in die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison. Am Freitag verriet er in einer Medienrunde seine ersten Eindrücke von der Mannschaft - und erklärte, welche Rolle Trainer Xabi Alonso bei seiner Entscheidung für Bayer 04 spielte.

Nach sieben Jahren zurück in der Bundesliga: Granit Xhaka. IMAGO/PA Images