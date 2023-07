Alles klar! Xhaka komplettiert Bayers Machtzentrum

Granit Xhaka wechselt vom FC Arsenal zu Bayer 04 Leverkusen. Nach Wochen des Wartens haben sich beide Klubs auf die Ablösesumme für den Schweizer Nationalspieler geeinigt, der schon geraume Zeit mit dem Bundesligisten einig war.

Nach dem letzten Spiel des FC Arsenal war Granit Xhaka in der Kabine bereits verabschiedet worden. Von seinen Mitspielern, von den Physios und auch von der Seite des Klub-Eigners gab es warme Worte nach sieben Jahren im Trikot der Gunners. Dennoch dauerte es noch einige Wochen, bis der Transfer des Mittelfeldspielers, mit dem sich der Bundesligist längst mündlich einig war, auch eingetütet war.

Wollte doch Arsenal erst selbst hochkarätige Verstärkung(en) präsentieren, bevor man den Schweizer Nationalspieler ziehen lässt, der in der vergangenen Vize-Meisterschaftssaison eine tragende Rolle eingenommen hatte. Kai Havertz haben die Gunners bereits als Neuzugang präsentiert, Declan Rice von West Ham United soll alsbald folgen.

Xhaka verlässt die Londoner nun aber bereits in Richtung Leverkusen. Bayer 04 bestätigte den Transfer via Twitter und zeigte den Schweizer per Video bei der Vertragsunterzeichnung. Der ehemalige Gladbacher Bundesliga-Profi unterschrieb bis zum 30. Juni 2028. Über die Ablöse machten die Rheinländer keine Angaben, allerdings soll sich diese laut "The Athletic" zuletzt bei 25 Millionen Euro bewegt haben.

Ich sehe einen Klub mit großer Zukunft. Granit Xhaka

In Leverkusen ist man froh über den Neuzugang. "Seine fußballerische Qualität ist überall bekannt. Aber vor allem gibt es nur wenige Spieler, die wie er dank einer herausragenden Mentalität und Persönlichkeit eine Mannschaft so überzeugend führen können", lobt Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport, den 30-Jährigen, der seinerseits bestätigte, dass er die Bundesliga nie ganz vergessen hat.

"Ich kenne die Liga in- und auswendig und habe sie auch von London aus immer beobachtet. Bayer 04 ist ein Klub mit einer beeindruckenden Historie und hochgesteckten Zielen", erklärte der Linksfuß und verriet, das ihn die sportliche Perspektive in Leverkusen überzeugt habe. "Ich sehe einen Klub mit großer Zukunft. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren enorm motivierend. Man ist ehrgeizig und will etwas erreichen - ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre."

Beim englischen Vize-Meister in 36 Premier-League-Partien in der Startelf

Auf einen Akteur dieser Klasse und mit diesem Standing bei einem Top-Klub der Premier League kann sich Leverkusen freuen. Dass der 30-Jährige, der vergangene Saison in der Premier League in 36 Partien in der Startelf der Gunners stand und sieben Treffer erzielte, zu Bayer 04 wechseln darf, hat er sich in seinen sieben Jahren in London sportlich wie menschlich verdient.

Zudem hatte der 1,86 Meter große Mittelfeldmann bereits vor Jahresfrist den Wunsch geäußert, nach Deutschland zurückkehren zu wollen, weil es seine Frau, die er einst in Mönchengladbach kennenlernte, schon damals zurück ins Rheinland zog. Bayer 04 profitiert also von dem Goodwill der Londoner und bekommt mit Xhaka einen absoluten Leader-Typen, mit dem das Machtzentrum der Mannschaft im zentralen Mittelfeldbereich komplettiert wird.

Transfer ermöglicht Xabi Alonso Variabilität in der Defensive

In diesem sind mit Führungsspieler Robert Andrich und Weltmeister Exequiel Palacios bereits zwei Leistungsträger auf den beiden Positionen in der Doppelsechs beheimatet. Xhaka, der in der abgelaufenen Saison bei Arsenal als Box-to-box-Spieler agierte, aber auch als alleiniger Sechser spielen kann, bietet Trainer Xabi Alonso die Möglichkeit auf diesen Schlüsselpositionen auf hohem Niveau zu rotieren.

Darüber hinaus eröffnet der Transfer dem Spanier die Möglichkeit, Andrich als zentralen Akteur einer Dreierabwehrkette zu nominieren und trotzdem zwei Topakteure auf der Doppelsechs aufbieten zu können. Diese Variante mit Andrich als "Libero" hatte Xabi Alonso in der Rückrunde beim 1:1 in Freiburg und beim 2:1 gegen Bayern München mit Erfolg gewählt. Mit Xhakas Verpflichtung ist eine Wiederholung nicht unwahrscheinlicher geworden.