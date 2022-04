Nur Klopp verfehlte sie zuletzt: BVB steht sicher in der Champions League

Borussia Dortmund hat zum siebten Mal in Folge die Qualifikation für die Champions League klargemacht.

Auch 2022/23 erklingt die Champions-League-Hymne in Dortmund. AFP via Getty Images

Fast unbemerkt hat Dortmund nach dem 6:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg und der 0:1-Niederlage von Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig das Ticket für die Königsklasse gelöst. Selbst wenn der BVB alle Spiele bis Saisonende verliert und die Konkurrenten Freiburg und Leverkusen gewinnen, bleiben die Dortmunder über dem Strich. Denn am 34. Spieltag nehmen sich der Sport-Club und die Werkself im direkten Duell die Punkte gegenseitig weg.

Letztmals hat Dortmund die Champions League in der denkwürdigen Saison 2014/15 verpasst. Als amtierender Vizemeister spielte der BVB unter Jürgen Klopp eine katastrophale Hinrunde (Platz 17) und belegte nach 18 Spieltagen gar den letzten Platz in der Tabelle. Dank der Aufholjagd in der Rückrunde reichte es sogar noch für Platz sieben und die Europa-League-Qualifikation. Für Klopp, der um die Auflösung seines Vertrages bat, war damit allerdings Schluss in Dortmund, und Thomas Tuchel übernahm seinerzeit.