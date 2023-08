Nun also doch: Darmstadt holt Skarke von Union Berlin zurück

Tim Skarke verlässt den 1. FC Union Berlin und kehrt zu Darmstadt 98 zurück. Beide Vereine einigten sich auf ein Leihgeschäft bis Saisonende.

Damit kehrt Tim Skarke an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bereits zwischen 2019 und 2022 hatte er im SVD-Dress gespielt und während dieser Zeit 81 Pflichtspiele (13 Tore) für die Lilien absolviert. Nun kehrt er zurück, der Leihvertrag ist zunächst bis Saisonende terminiert. Beim Aufsteiger wird Skarke mit der Rückennummer 27 auflaufen.

"Tim wird sich nicht groß eingewöhnen müssen, viele Spieler, mit denen er bereits vor zwei Jahren gekickt hat, sind immer noch hier", sagte SVD-Coach Torsten Lieberknecht. "Wir sind der vollen Überzeugung, dass Tim eine gewichtige Rolle beim Erreichen unseres großen Ziels spielen kann." Zugleich nahm Lieberknecht mit einem Lachen bezug zu seiner letzten Woche getroffenen Aussage: "Und ich bin glücklich, dass - entgegen meiner Prognose in der letzten Woche - Tim nun doch bei uns an Bord ist (lacht)".

Skarke verließ im Sommer 2022 den SVD Richtung Union Berlin. Bei den Eisernen konnte er sich allerdings nicht durchsetzen, weshalb er bereits in der der letzten Rückrunde an Schalke 04 verliehen wurde. Auch nach seiner Rückkehr besserten sich seine sportlichen Perspektiven an der Alten Försterei nicht, weshalb Skarke ein Wechselkandidat blieb. Auch Schalke soll um den 26-Jährigen gebuhlt haben, doch Skarkes Wunsch war es, in der Bundesliga zu bleiben.

"Es fühlt sich gut an, wieder für die Lilien spielen zu dürfen", wird Skarke auf der Lilien-Website zitiert. "Viele vertraute Gesichter arbeiten noch im Verein, auch zu manchen Spielern aus dem Kader ist der Kontakt nie abgerissen. Ich spüre eine riesige Motivation in mir, gemeinsam mit der Mannschaft die anderen Bundesligisten herauszufordern und am Ende der Saison den Klassenerhalt zu schaffen."

Damit steht der achte Neuzugang des Aufsteigers fest. Zuvor nahm Darmstadt bereits Andreas Müller (1. FC Magdeburg), Fabian Nürnberger (1. FC Nürnberg), Matej Maglica (VfB Stuttgart), Fraser Hornby (Stade Reims), Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf), Luca Pfeiffer (VfB Stuttgart) sowie Bartol Franjic (VfL Wolfsburg) unter Vertrag.