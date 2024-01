Nürnberg will Jander-Transfer vorziehen

Duisburgs Caspar Jander wechselt bekanntlich im Sommer zum 1. FC Nürnberg. Nach kicker-Informationen ist der FCN aber bemüht, den Transfer vorzuziehen und den 20-jährigen Achter schon im Winter zu holen. Viel Zeit bleibt hierfür nicht mehr, das Transferfenster schließt am Donnerstagabend. Sollte der MSV rechtzeitig einen Ersatz finden, würde er dem verfrühten Wechsel keine Steine in den Weg legen. Dann könnte Jander bereits am Samstag gegen Osnabrück erstmals im Kader der Nürnberger stehen.