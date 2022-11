Nürnberg und Schalke bewohnen dasselbe Hotel in Belek

Der 1. FC Nürnberg und der FC Schalke 04 machen nicht nur auf Freundschaftstrikots & Co. gemeinsame Sache, sondern nun auch im Trainingslager. Das Highlight steigt am 10. Januar, wenn beide Teams im Testspiel aufeinandertreffen.

Den 1. FC Nürnberg und den FC Schalke 04 verbindet schon seit Jahrzehnten eine enge Fanfreundschaft, was die beiden Vereine nun dazu veranlasst hat, sich dasselbe Hotel im Rahmen ihrer Wintertrainingslager in Belek (Türkei) zu teilen. Beide Teams werden im Hotel Titanic Deluxe nächtigen.

Schalke und der FCN duellieren sich in Belek

Während S04 schon am 2. Januar anreist, stößt der Club sechs Tage später dazu, bleibt dafür jedoch drei Tage länger im sonnigen Belek als der Bundesligist aus Gelsenkirchen. Das Highlight des Trainingslagers wird das am 10. Januar stattfindende Testspiel zwischen dem FCN und Schalke sein, bevor die Mannschaft von Thomas Reis am 12. Januar die Rückreise antritt.

Der 1. FC Nürnberg rangiert in Deutschlands Unterhaus auf dem elften Rang, während der FC Schalke 04 am Tabellenende der Bundesliga zu finden ist, zuletzt jedoch mit kämpferischen Auftritten Hoffnung auf mehr Punkte im neuen Jahr machte.