Nürnberg gibt Entwarnung: Keine strukturelle Verletzung bei Blum

Wenig Positives gab es zum Rückrundenstart des 1. FC Nürnberg zu vermelden, am Montag aber einen kleinen Stimmungsaufheller.

Denn bei Danny Blum konnte der Club Entwarnung funken. Der Neuzugang hatte sich im Abschlusstraining vor dem Auftakt der Rückrunde an der Wade verletzt und fehlte deshalb im Aufgebot gegen den FC St. Pauli (0:1). Länger verzichten muss FCN-Coach Markus Weinzierl aber nicht auf den 32-Jährigen. Denn eine MRT am Montag brachte keine strukturelle Verletzung ans Licht. Noch am gleichen Tag nahm Blum leichtes Lauftraining wieder auf, der Flügelspieler könnte also bereits kurzfristig wieder eine Alternative sein.

Diese wäre auch dringend nötig, denn gegen die Kiez-Kicker zeigte der Club altbekannte Schwächen aus der Hinserie: Trotz Feldüberlegenheit agierte der FCN in der Offensive stereotyp und einfallslos, in der Defensive kam zudem die altbekannte Schwäche bei Standards hinzu. So auch beim Gegentor durch den Ex-Nürnberger Jakov Medic, das auch gleichzeitig die Entscheidung in der Partie brachte. Statt wie geplant eine Euphorie zu entfachen, steckt Nürnberg also auch im neuen Jahr im Abstiegskampf fest.

Flick sorgt für einen der wenigen Lichtblicke

Einer der wenigen Lichtblicke am Sonntag war Florian Flick. Kein anderer Club-Spieler spulte so viele Kilometer ab wie die Leihgabe des FC Schalke 04 (12,41), auch seine 81 Prozent Passquote bei 83 Ballkontakten können sich sehen lassen. Flick stopfte auf der Sechs etliche Löcher und sorgte zudem auch für einige Impulse in der Offensive. Mit einer kicker-Note von 2,5 war der 21-Jährige gegen die Kiezkicker der notenbeste Spieler im Team des 1. FCN. Trotz der Niederlage gibt sich Flick weiter optimistisch: "Wenn wir weiter alles raushauen, werden wir uns mit unseren Fans im Rücken da rausarbeiten." Die nächste Gelegenheit, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, hat es allerdings in sich: Am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr) steht für den Club das prestigeträchtige Derby beim Nachbarn SpVgg Greuther Fürth an.