Was St. Pauli zuletzt verpasst hatte, gelang dem Club am vergangenen Samstag: ein Auswärtssieg in Magdeburg. Für die Nürnberger war es der zweite Sieg in Folge - im engen Tabellenmittelfeld reicht eine solche Mini-Serie bereits, um mit einem Auge wieder nach oben zu schielen. Sieben Punkte fehlen aktuell auf Rang 3.