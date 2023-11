Noch keine Gespräche mit Bayern: Müller will bis 2025 spielen

Der zweimalige Champions-League-Sieger und Weltmeister von 2014 bekommt eine eigene Doku. Unter Thomas Tuchel sinkt Thomas Müllers Spielzeit jedoch. An ein Karriereende im kommenden Sommer denkt er jedoch nicht.

Mit Borussia Dortmund wird Thomas Müller immer etwas ganz Besonderes verbinden, sein erstes Mal als Torschütze in der Bundesliga. Am fünften Spieltag der Saison 2009/10 traf er einen Tag vor seinem 20. Geburtstag beim 5:1-Auswärtssieg seines FC Bayern gleich doppelt. Gut 14 Jahre später ist er der aktive Feldspieler mit den meisten Einsätzen in der Liga, 450 sind es. Und er trifft beim Duell in Dortmund am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf seinen Kumpel Mats Hummels, der mit 425 die zweitmeisten aufweist.

Welche Rolle Müller im Spitzenspiel einnehmen wird, hängt wohl stark vom verfügbaren Personal ab. Nur dann, wenn Trainer Thomas Tuchel mangels Alternativen auf die Doppelsechs verzichtet und stattdessen zwei Achter bringt, dürfte der 34-Jährige ein Startelfmandat erhalten. Ansonsten ist die "Zehn" an Jamal Musiala vergeben, in der Doppel-Acht könnten beide nebeneinander agieren.

Vertrag läuft am Saisonende aus

Nach seinen drei Scorerpunkten als Joker beim 8:0 gegen Darmstadt - ein Tor und zwei Assists - durfte Müller beim blamablen Pokal-Aus in Saarbrücken erst zum vierten Mal in dieser Saison in der Startelf ran und erzielte beim 1:2 immerhin den Münchner Treffer. Offensichtlich ist dennoch, dass seine sportliche Bedeutung unter Tuchel auf dem Spielfeld abnimmt.

Ob sich Müller damit mittel- und langfristig anfreunden kann? Auf Dauer eher nicht, das würde seinem Ehrgeiz widersprechen. Interessant wird die Konstellation mit Blick auf seinen Vertrag, der am Saisonende ausläuft. Bislang ist der FC Bayern nach kicker-Informationen nicht auf Müller zugekommen, ob und wie es weitergehen soll. Müller sieht dies jedoch entspannt und hat keinen Grund zur Eile. Eben aus dem Blickwinkel eines Stars, der alles gewonnen und erlebt hat und sich im Herbst der Karriere befindet.

Der beste Botschafter des FC Bayern

Ein Karriereende nach der EM im Sommer steht aktuell nicht zur Debatte, der Weltmeister von 2014 möchte nach kicker-Informationen bis 2025 spielen. Am Freitag verkündete er auf seinen sozialen Netzwerken, dass "Amazon" aktuell eine Doku über ihn und seine Karriere dreht. Ein Zusammenhang mit einem baldigen Karriereende ist jedoch nicht gegeben.

Wie sehr Müller einmal fehlen wird, wurde unter der Woche wieder deutlich. In der schwarzen Stunde von Saarbrücken stellte er sich als einer der wenigen des Teams den Medien und Fans, kritisierte anschließend auch die Mitspieler, die nicht zu den Fans in die Kurve gegangen waren. Er ist nach wie vor der beste Botschafter des FC Bayern, bringt ziemlich sicher die höchste Identifikation im Kader mit dem Klub mit und kann noch auch auf dem Rasen helfen - vielleicht schon am Samstagabend im Signal-Iduna-Park.