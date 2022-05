Nkunku: "Ich werde nie eine Tür verschließen"

Mit einer starken Saison hat Christopher Nkunku von RB Leipzig Begehrlichkeiten geweckt. Auch bei Paris St. Germain, seinem Ex-Klub. Rückkehr nicht ausgeschlossen.

Christopher Nkunku, vor drei Jahren für 13 Millionen Euro von PSG verpflichtet, hat eine überzeugende Saison gespielt - in allen Wettbewerben. In der Liga brachte es der Franzose auf 36 Scorerpunkte (20 Tore, 16 Assists) und eine kicker-Durchschnittsnote von 2,84. Aber auch in der Champions- und Europa-League sowie im DFB-Pokal lief der Offensivmann zu Höchstform auf, Nkunku trieb Leipzig zum ersten Pokalgewinn der Vereinsgeschichte. Das blieb auch Ex-Klub aus Paris nicht verborgen.

"Ich habe immer gesagt, dass PSG meine Heimat ist, wo mein Herz ist. Ich habe auch gesagt, dass ich nie eine Tür verschließen werde. Im Fußball ist alles möglich", meinte der 24-Jährige bei einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft.

Nkunku findet es "schmeichelhaft, dass einige der größten Klubs der Welt an mir interessiert sind", doch RB, wo er einen Vertrag bis 2024 hat, bleibt zunächst einmal erster Ansprechpartner. "Es ist auch schmeichelhaft zu wissen, dass mein Verein, RB Leipzig, alles tut, um mich zu halten", so Nkunku.

Keine Ausstiegsklausel

RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat auch nicht die Absicht, Nkunku abzugeben und zuletzt betont, dass der 24-Jährige auch in der kommenden Spielzeit in Leipzig spielen werde. Nachdem Nkunku keine Ausstiegsklausel besitzt, hat RB sehr gute Karten.