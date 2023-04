Joker Augustin leitet Comeback ein: Basel ringt Nizza in der Verlängerung nieder

In einem dramatischen Viertelfinal-Rückspiel in der Conference League hat sich der FC Basel in Nizza mit 2:1 durchgesetzt. In einer umkämpften Verlängerung erzielte ein Verteidiger das Siegtor für die Schweizer.

Taulant Xhaka und der FC Basel setzten sich gegen Nizza in der Verlängerung durch. IMAGO/PanoramiC