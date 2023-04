Beschluss des französischen Innenministeriums: Keine Basel-Fans in Nizza

Das Rückspiel in der Europa Conference League zwischen dem OGC Nizza und dem FC Basel wird ohne Auswärtsfans vonstatten gehen. Das französische Innenministerium untersagt Baseler Fans den Zutritt zum Spiel.

Die Partie zwischen dem OGC Nizza und dem FC Basel in der Europa Conference League schreibt ein weiteres Kapitel in den Diskussionen um Auswärtsfans in den europäischen Wettbewerben. Dem Rückspiel zwischen dem französischen und dem Schweizer Erstligisten im dritthöchsten europäischen Wettbewerb am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) keine Fans des FC Basel beiwohnen. Das gab das französische Innenministerium am Dienstag bekannt.

Auswärtsfahrten der Baseler seien "häufig Störquellen für die öffentliche Ordnung" begründet das Ministerium die Entscheidung in einer Mitteilung. Nach dem 2:2 im St.-Jakob-Park wird der 20-fache Schweizer Meister somit auswärts ohne Unterstützung seiner Fans auskommen müssen.

Stadt Nizza äußert bereits vor dem Hinspiel Bedenken

Bereits zuvor hatte die Stadt Nizza die Baseler Anhängerschaft aufgefordert, dem Spiel fernzubleiben. "Ich kann nur meine große Sorge über die bevorstehende Ankunft von Hunderten von Fans des FC Basel in den Straßen von Nizza zum Ausdruck bringen", sagte Bürgermeister Christian Estrosi bereits vor dem Hinspiel.

Dort hatten dann "Risiko-Anhänger beider Mannschaft Kontakt aufgenommen und Konfrontationen geplant", schreibt das französische Innenministerium nun. Zwar hatten jene geplanten Zusammenstöße nicht stattgefunden, man befürchte nun aber trotzdem, dass das Rückspiel zum "Schauplatz von Auseinandersetzungen" wird.

Noch keine Reaktion des FC Basel

Der FC Basel hat am Dienstagabend bislang noch nicht auf die Entscheidung reagiert, hatte aber bereits zuvor seine Anhänger dazu aufgefordert, den von der Stadt angekündigten "rigorosen Vorschriften" Folge zu leisten.

Es ist nicht das erste Mal in der laufenden Saison, dass Nizza mit dem Thema in Berührung kommt. Bereits in der Gruppenphase hatten Ausschreitungen zwischen eigenen Fans und solchen des 1. FC Köln für Aufregung gesorgt, die unter anderem zu einer 18-monatigen Freiheitsstrafe für einen Kölner Fan geführt hat.