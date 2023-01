Niederlechner: "Das habe ich ehrlich gesagt etwas unterschätzt"

Nach komplizierten Tagen freut sich Florian Niederlechner über seinen Wechsel zu Hertha - und zu Marco Richter. Sein Debüt muss aber verletzungsbedingt noch warten.

Florian Niederlechner ist nicht zu Hertha BSC gewechselt, um sich für Hansi Flick zu empfehlen. "Persönlich möchte ich so viel spielen wie möglich und zahlreiche Scorerpunkte sammeln", sagt der Angreifer, der mit sofortiger Wirkung vom Berliner Tabellenkellernachbarn FC Augsburg kommt, auf der Website seines neuen Klubs über seine Ziele. "Ich bin da auch ganz ehrlich: Ich bin 32 Jahre alt und werde sicherlich kein Nationalspieler mehr - deshalb ist es für mich am wichtigsten, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind."

Beim Re-Start der Bundesliga wird Niederlechner Hertha-Trainer Sandro Schwarz aber noch fehlen. Er habe sich im letzten Testspiel mit dem FCA "eine kleinere Verletzung zugezogen". Darum komme "das Spiel am Samstag in Bochum auch noch zu früh". Ein kleiner Fehlstart, der nichts daran ändert, dass Niederlechner glücklich darüber ist, schon ein halbes Jahr früher als zunächst vereinbart in die Hauptstadt wechseln zu dürfen.

"Die vergangenen Wochen und Tage waren nicht so einfach für mich, da ich innerhalb der Bundesliga zu einem Konkurrenten gewechselt bin, der in derselben Tabellenkonstellation wie der abgebende Verein ist", gibt Niederlechner Einblicke. "Diese Konstellation war speziell. Das habe ich ehrlich gesagt auch etwas unterschätzt."

Er bestätigt, was schon Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter am Mittwoch gesagt hatte: "Es war dann so, dass die Verantwortlichen des FCA auf mich zugekommen sind, um mit mir ein längeres Gespräch zu führen. Ich habe gefragt, ob ich nicht jetzt schon im Winter wechseln darf. Dabei waren wir uns einig, dass es für alle Beteiligten die beste Lösung ist, den Transfer vorzuziehen."

Niederlechner über Schwarz: "Er hat mich sofort gehabt!"

Ob nun im Sommer oder sofort: Dass sich Niederlechner überhaupt für Hertha entschied, hat viel mit seinem neuen Trainer zu tun. "Das wichtigste Gespräch war ganz klar mit Sandro Schwarz: Er hat mich sofort gehabt! Nach dem Telefonat habe ich meinem Berater direkt gesagt, dass ich sehr gerne zu Hertha wechseln möchte." Schwarz, damals U-23-Trainer, war Niederlechner bereits in Mainz "sehr oft" über den Weg gelaufen. "Wir hatten damals schon einen guten Draht zueinander."

Und auch einer seiner neuen Teamkollegen spielte beim Wechsel eine Rolle: Marco Richter, Niederlechners Ex-Mitspieler beim FCA. "Mit Marco war ich sehr, sehr oft in Kontakt, auch weil seine Eltern gut mit meiner Familie befreundet sind. Ich verstehe mich unfassbar gut mit ihm und habe schon viele Tipps von ihm bekommen."

Umstellen muss sich Niederlechner in jedem Fall sprachlich. "Ur-Bayrisch und Berlinerisch sind dann doch schon etwas unterschiedlich", lacht er. Da müsse er sich "ein bisschen zusammenreißen".