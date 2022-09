"Nicht so gravierend": Kehl gibt leichte Entwarnung bei Reus

BVB-Kapitän Marco Reus hat sich beim Revierderby gegen den FC Schalke 04 eine Außenbandverletzung zugezogen und wird Borussia Dortmund in ein paar Wochen wieder zur Verfügung stehen, wie Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntag erklärte.

BVB-Kapitän Marco Reus hat sich gegen Schalke am Knöchel verletzt. IMAGO/kolbert-press

Nach 32 Minuten war für Marco Reus das brisante Duell mit Schalke (1:0) schon beendet. Der Spielführer der Schwarz-Gelben war mit dem rechten Fuß umgeknickt und musste vom Platz getragen werden. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bestätigt, wie Sebastian Kehl beim "Sport1-Doppelpass" am Sonntag mitteilte. "Es war für uns alle erst einmal ein Schock", so der Sportdirektor, "ich kann heute Morgen ein klein wenig Entwarnung geben."

"Die Untersuchung, die wir gestern gemacht haben, hat keinen Bruch gezeigt", führte Kehl weiter aus, eine "Außenbandverletzung im Sprunggelenk" wurde bei Reus diagnostiziert. "Es ist nicht so gravierend, dass die WM womöglich gefährdet ist, ließ Kehl wissen, aber "Marco wird drei bis vier Wochen ausfallen und uns dann wieder zur Verfügung stehen".

"Danke für eure Genesungswünsche", hatte Reus am Samstag via Instagram geschrieben, "ich werde niemals aufgeben." Und der 33-Jährige erklärte, "ich werde bald zurück sein". Das wird der Offensivmann dann in ein paar Wochen.

Länderspiele ohne Reus

Klar ist, dass der 48-malige Nationalspieler (15 Tore) Bundestrainer Hansi Flick zunächst fehlen wird. Reus war für die beiden Spiele der Nations League in Leipzig gegen Ungarn (23. September) und drei Tage später beim Klassiker in Wembley gegen England (jeweils 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) nominiert worden. Die DFB-Auswahl muss nun ohne den Dortmunder versuchen, noch Gruppensieger zu werden.