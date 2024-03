"Nicht mit seiner Leistung zufrieden": Baumgartl zur U 23 degradiert

Timo Baumgartl ist ab sofort kein Bestandteil des Profikaders von Schalke 04 mehr. Trainer Karel Geraerts versetzte den Innenverteidiger in die U 23.

Trainer Karel Geraerts greift bei Schalke 04 durch. Der Belgier hat Innenverteidiger Timo Baumgartl in die U 23 versetzt, der 28-Jährige ist nicht mehr Teil des Profikaders und scheint auch unter dem derzeitigen Coach keine Zukunft zu haben. "Ich habe die Entscheidung getroffen, dass Timo künftig Teil der U 23 ist, da ich mit seiner Leistung nicht zufrieden bin", erklärte Geraerts: "In den vergangenen Wochen habe ich in den Trainingseinheiten nicht den Eindruck gewonnen, dass er uns in den verbleibenden, wichtigen Pflichtspielen weiterhelfen wird."

Es ist nicht die erste Degradierung Baumgartls in der laufenden Saison. Für Aussagen in einem TV-Interview nach der 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli Ende September war er in die U 23 strafversetzt worden und musste zudem eine Geldstrafe in öffentlich nicht genannter Höhe zahlen. Rund eine Woche später und nach einer 1:3-Niederlage beim SC Paderborn kehrte der frühere Stuttgarter zurück in der Kader.

Auch sportlich läuft sein erstes Jahr bei Schalke mehr als durchwachsen. Zu Beginn der Saison war Baumgartl unter Trainer Thomas Reis Stammspieler und stand in acht der ersten zehn Spiele in der Startelf. Nach einem schwachen Auftritt in der ersten Partie unter Geraerts beim Karlsruher SC (0:3, kicker-Note 6) kam er unter dem neuen Coach aber nur noch auf vier Einsätze, davon drei von Beginn an. Neunmal saß er 90 Minuten auf der Bank, bei den letzten drei Partien stand er gar nicht im Kader.

Baumgartl war im vergangenen Sommer ablösefrei von der PSV Eindhoven gekommen, wo er unter anderem auch sieben Spiele in der Europa League bestritten hatte. Von 2021 bis 2023 war er zuletzt allerdings an Union Berlin verliehen. Die Köpenicker hätten Baumgartl am Ende der abgelaufenen Spielzeit mittels Kaufoption fest verpflichten können, taten das aber nicht. Während seiner Zeit in Berlin musste Baumgartl eine gesundheitliche Hiobsbotschaft verkraften, im Mai 2022 war bei ihm Hodenkrebs diagnostiziert worden. Rund fünf Monate später feierte er sein Comeback.