"Nicht der beste Moment in meiner Karriere": Warum Borja Iglesias trotzdem die Startelf winkt

Mit Borja Iglesias hat Bayer 04 einen sehr physischen Mittelstürmer verpflichtet, der zuletzt bei Real Betis eine schwierige Phase hatte. Dennoch könnte der Spanier schon am Samstag in Darmstadt auflaufen.

Könnte bereits am Wochenende in Darmstadt erstmals für Leverkusen auflaufen: Neuzugang Borja Igesias. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Seit Sonntag trainiert Borja Iglesias mit seinen neuen Kollegen in Leverkusen. Und der Eindruck, den die 31-jährige Leihgabe von Real Betis gewonnen hat, ist ein positiver. "Die Mannschaft hat einen guten Spirit, arbeitet gut, ist ambitioniert. Ich bin glücklich, hier zu sein", sagte der Mittelstürmer am Mittwoch.

Die Überzeugung, nach Leverkusen zu wechseln, hatte sich bei diesem spätestens nach dem Telefonat mit Werkself-Trainer Xabi Alonso im Vorfeld des Transfers verfestigt. "Xabi hat mich angerufen und mir die Situation erklärt, die Ziele der Mannschaft, den Spielstil. Er hat mir gesagt, dass ich hier wichtig sein kann, dass ich helfen kann, um ihre Ziele zu erreichen", erzählt der physisch extrem starke und über eine hohe Aggressivität kommende Sturmtank.

Borja Iglesias: "Konnte es kaum glauben"

Und auch wenn Borja Iglesias selbstbewusst und offen auftritt, war er nicht minder überrascht, als sein neuer Trainer ihm anbot, nach Leverkusen zu kommen. "Als Xabi mich anrief, konnte ich es kaum glauben", gibt der schussstarke Angreifer zu, "ich habe in diesem Moment sehr viel Dankbarkeit gespürt, weil ich gerade nicht den besten Moment meiner Karriere in Spanien erlebt habe."

Es war sogar seine bislang vielleicht schwierigste Saison. Stand er doch nur vier Mal in der Startelf von Real Betis, kam insgesamt auf nur elf Einsätze in La Liga, erzielte keinen einzigen Treffer, nachdem er in den drei Jahren zuvor immer zweistellig geliefert hatte.

Xabis Alonsos Vorschuss weiß er dementsprechend zu schätzen. "Ich bin mir sicher", sagt er freundlich lächelnd, "dass ich mit meiner täglichen Arbeit Xabi etwas zurückgeben werde von dem Vertrauen, das er mir geschenkt hat."

Womöglich schon am Samstag in Darmstadt. Dort wird Borja Iglesias erstmals nach seinem Wechsel im Leverkusener Aufgebot stehen - und auch gleich in der Startelf? Dies ist nicht unwahrscheinlich. Schließlich wurde er verpflichtet, damit Bayer 04 eine Alternative zu Torjäger Patrik Schick besitzt, der - erst recht nicht nach seiner einjährigen Verletzungspause - nicht der Spielertyp ist, der locker dreimal 90 Minuten in einer Woche verkraftet.

Schnell viel Einsatzzeit für den Neuzugang?

Und da auf Bayer nach Darmstadt mit dem Pokal-Viertelfinale gegen Stuttgart am Dienstag und dem Spitzenspiel am Samstag nächster Woche gegen Bayern München zwei Schlüsselspiele zukommen, muss sich Xabi Alonso überlegen, wie er die Belastung verteilt.

Es spricht Vieles dafür, dass Schick in den beiden Topspielen beginnt und Borja Iglesias in Darmstadt. Dort wird zum einen ein körperlich hart umkämpftes Spiel erwartet, aber auch eine Partie, in der Bayer eine sehr tief stehenden Defensivblock knacken muss.

Für beide Aspekte ist Borja Iglesias als physisch extrem ackernder Wandspieler prädestiniert, während Schick gegen mitspielende Gegner und bei mehr sich bietenden Räumen seine spielerischen Vorteile besser zur Geltung bringen kann.

Folglich wäre es keine Überraschung, wenn der Neue schnell viel Einsatzzeit erhält. Egal, für welchen Mittelstürmer in der Anfangsformation sich Xabi Alonso in Darmstadt am Ende auch entscheidet.