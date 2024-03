"Nicht ausgeschlossen, aber …": Nagelsmann lässt Verlängerung weiter offen

Kaum ist der Start ins EM-Jahr geglückt, schon geht der Blick auch wieder über die im Juni und Juli anstehende Europameisterschaft hinaus. Bleibt Julian Nagelsmann Nationaltrainer? Dazu hat sich der 36-Jährige nach dem Frankreich-Spiel erneut eher vage geäußert.

Es ist kein Geheimnis mehr, dass die DFB-Verantwortlichen den nach der EM auslaufenden Vertrag von Julian Nagelsmann gerne verlängern würden, das hatte der kicker bereits am Mittwoch exklusiv berichtet. DFB-Präsident Bernd Neuendorf bestätigte kurz darauf die entsprechenden Pläne ("Die Chemie stimmt") und kündigte schon vor dem Testspiel gegen Frankreich konkrete Gespräche nach dem Länderspiellehrgang an.

Beim Traumstart ins EM-Jahr mit dem 2:0 über die Equipe Tricolore konnte Nagelsmann nun weitere Argumente für sich sammeln und seine Verhandlungsposition stärken. "Wenn Zufriedenheit herrscht, ist das schon mal ein guter erster Schritt" sagte der 36-Jährige nach Abpfiff im ZDF-Interview angesprochen auf die Pläne von Neuendorf.

Ansonsten aber blieb Nagelsmann relativ vage, ob er das Angebot des DFB annehmen werde oder nicht. "Am Ende möchte ich erstmal schauen, was Sache ist." Eine Vertragsverlängerung sei "nicht ausgeschlossen, aber auch nicht selbstverständlich", so der ehemalige Hoffenheim-, Leipzig- und Bayern-Coach, der den Fokus auf die Heim-EM legen und diese "mit der nötigen Ruhe" angehen möchte. Diese Ruhe habe man, wenn "alles geklärt ist".

Details der Verhandlungen "nichts fürs Fernsehen"

In den Verhandlungen mit den DFB-Bossen wird es auch um "sehr viele Details" gehen - beispielsweise eine eventuelle Erfolgsklausel -, die Nagelsmann "intern" besprechen möchte. "Das ist jetzt nichts fürs Fernsehen", stellte er klar, "auch wenn es ein reizvolles Thema ist." Seine finale Entscheidung hänge auch "ein bisschen vom Angebot" ab, wobei: "Das hat nichts mit finanziellen Dingen zu tun, das möchte ich schon klarstellen."

Nicht nur der Vertrag von Nagelsmann, auch der von Sportdirektor Rudi Völler endet Stand jetzt nach der Europameisterschaft. Doch auch in dieser Personalie gibt es Überlegungen, das Arbeitspapier vorzeitig zu verlängern. Völler selbst schließt das ebenfalls nicht aus. "Natürlich gab es ein paar Rückschläge, aber ich glaube schon, dass wir den DFB, die Nationalmannschaft und die U-Mannschaften gut auf die Beine gestellt haben", sagte der 63-Jährige. "Bis jetzt macht es Spaß, aber wir warten mal ab. Wir haben ja Zeit."

DFB-Präsident Neuendorf betonte, man fühle sich "sehr wohl in der Konstellation, sowohl mit Julian Nagelsmann als auch mit Rudi Völler". Der Bundestrainer bezeichnete sich ebenfalls als "absoluten Befürworter" eines Völler-Verbleibs: "Ich verstehe mich außergewöhnlich gut mit Rudi." Einerseits auf menschlicher Ebene, aber auch in Sachen Fußball, der Kernkompetenz des Duos. Und: "Er hat immer eine gute Geschichte auf Lager, sprich: Er trägt auch zur Erheiterung der Gruppe bei, das ist auch wertvoll", witzelte Nagelsmann.

Zur Erheiterung im DFB-Lager dürfte auch der Sieg gegen Frankreich beigetragen haben, Völler sah "das Beste, was wir in den letzten Jahren gespielt haben". Womöglich eine Partie mit weitreichendem Effekt? "Wir hatten immer gehofft, eine Euphorie zu entfachen, mit so einem Spiel kann das gelingen." Für den DFB wäre das natürlich ein weiterer Grund, Bundestrainer und Sportdirektor zu halten.

