Nagelsmanns Zeichen an die 80 Millionen Bundestrainer

Nach vielen Rückschlägen dürstete Fußball-Deutschland nach einem Signal, das Hoffnung auf die Heim-EM macht und bekam eines. Sogar ein eindrucksvolles. Das 2:0 in Frankreich war auch ein Sieg für und vor allem von Julian Nagelsmann. Ein Kommentar von kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Drehte an den richtigen Stellschrauben: Bundestrainer Julian Nagelsmann. IMAGO

Der Bundestrainer hat vor und während dieses DFB-Lehrgangs viel gewagt. Und zumindest zum Auftakt viel gewonnen. Denn unabhängig von der nicht abschließend zu klärenden Frage, ob bereits ein Spiel ausreicht, um die Wende auszurufen, bleibt festzuhalten: Sämtliche Schachzüge Nagelsmanns sind aufgegangen. Die von ihm vor Weihnachten vorbereitete Rückhol-Aktion von Toni Kroos trug beim Abend von Lyon auf Anhieb Früchte - der Superstar von Real Madrid leitete mit seinem Pass in die Tiefe nicht nur die Blitzführung nach acht Sekunden ein, er war auch Dreh- und Angelpunkt im deutschen Spiel, bestimmte den Rhythmus und demonstrierte höchst eindrucksvoll, dass der er deutschen Elf exakt das geben kann, was sich der Coach von ihm versprochen hatte.

Die "Zauberer" liefern ab

Mit Kroos‘ Einbau waren auch Verschiebungen im Zentrum verbunden, die ebenso griffen. "Zauberer" hatte Nagelsmann den vorgerückten Ilkay Gündogan und die neben ihm postierten Florian Wirtz und Jamal Musiala am Vorabend der Partie geradezu liebevoll genannt und damit die passende Bezeichnung gewählt. Im Verbund mit dem als Mittelstürmer aufgebotenen Kai Havertz bildeten sie ein Offensiv-Quartett, dass tatsächlich den Gegner ent- und die eigenen Anhänger verzauberte.

Auch eine weitere durch das Kroos-Comeback erfolgte Rochade erwies sich als richtig: Joshua Kimmich zeigte selbst gegen Topstar Kylian Mbappé, dass er das fast schon chronische Problem auf der rechten Abwehrseite lösen kann, sein Pendant auf links, Debütant Maximilian Mittelstädt rechtfertigte des Trainers Kurs, bei seiner Personalauswahl primär auf das Momentum zu setzen und nicht auf den Faktor Erfahrung auf höchstem Niveau.

Nagelsmanns Marschroute wird umgesetzt

Zu guter Letzt fand Nagelsmann auch die richtige Überschrift für den Auftakt ins EM-Jahr. "Wir kicken", hatte er seinen Spielern als Botschaft mit in den Abend gegeben und wollte damit einen Schuss Leichtigkeit vermitteln inmitten einer über Monate herrschenden Mehltau-Stimmung, der den deutschen Fußball umgeben hatte. Tatsächlich hat seine gehörig umgekrempelte Mannschaft am Samstagabend Leichtigkeit ausgestrahlt - und gezeigt, dass sie in dieser Formation "einfach kicken", mithalten und vor allem Spaß machen kann. Damit steigt sie nicht gleich vom "Krisenfall" zum Mitfavoriten auf, sie setzte im Verbund mit ihrem Chef vor dem nächsten Gradmesser daheim gegen die Niederlande aber genau das Zeichen, auf das die mehr als 80 Millionen Bundestrainer gewartet haben.