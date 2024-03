"Die Chemie stimmt": Neuendorf bestätigt langfristigen Plan mit Nagelsmann

Der DFB will Bundestrainer Julian Nagelsmann über die Heim-EM hinaus binden. Was der kicker bereits am Mittwoch exklusiv berichtete, hat nun auch Verbandspräsident Bernd Neuendorf bestätigt.

Will Bundestrainer Julian Nagelsmann (re.) langfristig an den DFB binden: Verbandspräsident Bernd Neuendorf (li.). IMAGO/Jan Huebner